الكلاسيكو، حقق فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقما مميزا خلال الانتصار بنتيجة 3-2 على الغريم التقليدي برشلونة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

رقم مميز لفينيسيوس جونيور في الكلاسيكو



وبحسب شبكة "أوبتا"، فإنه منذ ظهور فينيسيوس مع ريال مدريد في موسم 2018-2019، لم يسجل أي لاعب من أي فريق، مجموعة من الأهداف ضد برشلونة في مختلف المسابقات أكثر منه (7 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما).

ثلاثية ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، حملت توقيع فينسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73) وجود بيلينجهام (90+1).

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بينما سجل ثنائية برشلونة، كريستنسن (6) وفيرمين لوبيز (69).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني



وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.



خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

فيما يتواجد على دكة البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني



فيما جاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض بـ الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، تشوامينيز

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، رودريجو.