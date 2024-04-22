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رئيس جهاز القاهرة يكشف أعمال تنفيذ شقق الإسكان المتوسط وأعمال طرق التجمع السادس

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة معدل تنفيذ طرق بمنطقة التجمع السادس (مثلث الأمل سابقًا) على مساحة 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة


وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال تنفيذ (طرق جديدة ) داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن منطقة التجمع السادس تعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.


وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس الجهاز، أنه جارى أعمال قطع وشق الطرق وإعمال المرافق بمنطقة التجمع السادس، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.


وفى نفس السياق تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى أعمال الجارية بمشروع سكن كل المصريين بالتجمع الثالث حيث جارى تنفيذ (سكن لكل المصريين) بالمدينة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالى عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة وأكد على السادة المسئولين بضرورة تكثيف الاعمال والاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الاعمال.

يطرح صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء عددا من الوحدات السكنية والنجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد العلني بمدينة طنطا.

ويطرح الصندوق  13 محلا تجاريا بمساحات من ١٢ م الي ٤٠ م تقريبا و5 وحدات كاملة التشطيب بمساحات من ٧٢ م الي ١٠٠ م تقريبا و2 صيدلية بحي أول وثان مساكن الشباب ومساكن السلام وعمارات الرقيق بمدينة طنطا.

وتعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 15/ 5 / 2024.

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تسليم شقق مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة لعدد 27 عمارة خلال الفترة من 2024/5/5 حتى 2024/6/27
ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي: 
أولا: التوجه لبنك التعمير والاسكان فرع جمصة لإنهاء إجراءات التعاقد.. في اليوم المحدد لاستلام الوحدة
1. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة. 
2. ســـــــــــــــــــــــــــــداد دفعة الاستلام   10%   من قيمة الوحدة.
3. ســــــــــــــــــــــــــــداد وديعة الصيانة   5 %    من قيمة الوحدة.
4. ســـــــداد صيانة الســـــــــنة الأولى   1%     من قيمة الوحدة.
5. تحرير شيكات للأقساط المتبقية 12 أو 20 أو 28 على حسب سنوات التقسيط 
  على أن يكون لدى الحاجز حساب فى أى بنك ودفتر شيكات
( مع العلم بأن شيكات البنوك الأخرى بخلاف بنك الإسكان تحتاج لصحة توقيع بعد التوقيع على الشيكات )  
6. التوقيع على العقد
بالاضافة للرسوم الآتية شاملة الضريبة: 
7. ثـمــن عــداد المــــــــــــياه 3714  جنيها
8. رسم شــــــــــــــــبكة الغاز 7000 جنيه ( للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة ). 
9. رسم عقد الــوحـــــــــــــدة 2289  جنيها
10. طلب توصيل عداد كهرباء 247 جنيها
11. استلام خطاب من البنك موجه لجهاز مدينة المنصورة الجديدة لتسليم الوحدة + إيصالات السداد
 

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ثانيا: التوجه لمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة:
1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين 
2. صور إيصالات.
3. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.
استلام خطاب موجهة لمسئول الاستلام بالموقع
 

ثالثا: التوجة للموقع: لمعاينة الوحدة والاستلام
العودة للمركز التكنولوجى لاستلام لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطابات المرافق موجه ( لادارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).

فى حال الوكيل:
1. التوكيل متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة والاستلام
2. يجب احضار صورة بطاقة الحاجز وزوجته علاوة على صورة بطاقة الوكيل
3. يتم تسليم اصل التوكيل للبنك واصل توكيل آخر للجهاز
ــ يلزم شهادة سريان للتوكيل الذى مر عليه أكثر من 3 اشهر.
نموذج استرشادى لتوكيل استلام

منها قهوة المستكاوي، وزارة الاسكان تعلن بعض العقارات في الإسماعيلية مبان أثرية

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