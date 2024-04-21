منها قهوة المستكاوي، وزارة الاسكان تعلن بعض العقارات في الإسماعيلية مبان أثرية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتبار بعض العقارات والمباني، الواقعة في حي أول في محافظة الإسماعيلية، من المباني ذات الطراز المعمارى المتميز"أثرية ".

العقارات المدرجة بالقرار

وضم القرار بعض العقارات الواقعة في شارعي الجيش والحرية في محافظة الإسماعيلية وبعض الشوارع المتفرعة منها وهي عقارات:

130 شارع الثورة مع الجيش.

43 شارع عمرو بن العاص مع شارع الحرية.

126 شارع الجيش مع شارع كليوباترا.

128 شارع الجيش مع كليوباترا.

124 شارع الجيش مع الاسبتالية.

فيلا pierrot شارع الاسبتالية عمار بن ياسر سابقا.

42 مدن حاليا، 38 عوايد الثورة، مبني شرطة قسم الإسماعيلية سابقا.

3 شارع البلدية قهوة المستكاوي.

9 شارع المدينة المنورة من الجيش.

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قهوة المستكاوي في الإسماعيلية، فيتو

نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية

وكان قد نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية طبقا للكتاب الوزارة لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية.

وعلى صعيد أخر كانت قد أكدت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أبريل نهاية مهلة الاستفادة من تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

تيسرات سداد الوحدات السكنية

وهذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن بدء تسليم الوحدات السكنية لعدد ٤٠ عمارة بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة للمواطنين الحاجزين بالمرحلة التاسعة جنوب الحى الرابع بالمدينة.

وأشار جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى تسليم الشقق فى الفترة من ٢٠٢٤/٥/٧ حتى ٢٠٢٤/٥/٢٩.

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 177، يوم الأحد 17/3/2024، ووحدات العمارة رقم 178، يوم الإثنين 18/3/2024، ووحدات العمارة رقم 179، يوم الثلاثاء 19/3/2024، ووحدات العمارة رقم 180، يوم الأربعاء 20/3/2024، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الخميس 21/3/2024.

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