المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء مقابر

حددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص أعمال بناء وإنشاء للمقابر.

صورة بطاقة المالك

صورة محضر الاستلام

صورة بيان الصلاحية

تفويض من المالك للمهندس للسير في إجراءات الترخيص

نماذج التراخيص ( طلب ترخيص- شهادة صلاحية الاعمال للترخيص- بيان الاعمال المطلوب الترخيص لها- نموذج حساب قيم تكاليف الأعمال)

بيانات المهندس ( صورة كارنية النقابة – صورة البطاقة الضريبية – صورة البطاقة الشخصية – صورة صفحة السجل الهندسي مدون بها الأعمال المطلوب الترخيص لها)

تقرير سند جواتب الحفر من المهندس

3 نسخ من الرسومات المعمارية والانشائية مختومة من المهندس طالب الترخيص.

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان المواطنين الحاجزين لقطع أراضي المقابر بمدينة 15 مايو من إلغاء تخصيص قطع أراضي المقابر للمواطنين المتأخرين عن الاستلام.

وطالب الجهاز سرعة استلام قطع أراضي المقابر وفقا للمواعيد المحددة، وحددت مواعيد الاستلام بأيام غدا الثلاثاء والخميس والأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

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كما تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة للسداد بالدولار.

وتطرح بمدينة الشروق ارض نشاط إداري بمساحة 2792 متر بسعر 9985 جنيها، وأرض إداري بمساحة 4408 أمتار بسعر 9985 جنيها، وارض تعليمي بمساحة 5613 مترا بسعر 8835 جنيها.

كما تطرح أرض محطة تموين سيارات بمساحة 26322 مترا بسعر 9665 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 4535 مترا بسعر 15515 جنيها.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 104160 مترًا سعر المتر 7940 جنيهًا، وأرضًا بنشاط مخبز بمساحة 819 مترًا بسعر 8180 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 2526 مترًا بسعر 41675 جنيهًا، وأرض تجاري سكني بمساحة 576 مترًا بسعر 24570 جنيهًا.

كما تطرح أرض تجاري بمساحة 706 أمتار بسعر 61203 جنيهات وأرض تجاري بمساحة 784 مترًا بسعر 55639 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 471 مترًا بسعر 8930 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 826 مترًا بسعر 8930 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 780 مترًا بسعر 8930 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 483 مترًا بسعر 8930 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 826 مترًا بسعر 8930 جنيهًا.

وتطرح أرض مخازن بمساحة 498 مترًا بسعر 8930 جنيهًا وأرض تجاري بمساحة 713 مترًا بسعر 69130 جنيهًا وأرض تعليمي مدرسة بمساحة 18663 مترًا بسعر 21925 جنيهًا.

ويطرح صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء عددا من الوحدات السكنية والنجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد العلني بمدينة طنطا.

ويطرح الصندوق 13 محلا تجاريا بمساحات من ١٢ م إلى ٤٠ م تقريبا و5 وحدات كاملة التشطيب بمساحات من ٧٢ م إلى ١٠٠ م تقريبا و2 صيدلية بحي أول وثان مساكن الشباب ومساكن السلام وعمارات الرقيق بمدينة طنطا.

وتعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 15/ 5 / 2024.

وتبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تسليم شقق مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة لعدد 27 عمارة خلال الفترة من 2024/5/5 حتى 2024/6/27

ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي:

أولا: التوجه لبنك التعمير والاسكان فرع جمصة لإنهاء إجراءات التعاقد.. في اليوم المحدد لاستلام الوحدة

1. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

2. ســـــــــــــــــــــــــــــداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة.

3. ســــــــــــــــــــــــــــداد وديعة الصيانة 5 % من قيمة الوحدة.

4. ســـــــداد صيانة الســـــــــنة الأولى 1% من قيمة الوحدة.

5. تحرير شيكات للأقساط المتبقية 12 أو 20 أو 28 على حسب سنوات التقسيط

على أن يكون لدى الحاجز حساب فى أى بنك ودفتر شيكات

( مع العلم بأن شيكات البنوك الأخرى بخلاف بنك الإسكان تحتاج لصحة توقيع بعد التوقيع على الشيكات )

6. التوقيع على العقد

بالاضافة للرسوم الآتية شاملة الضريبة:

7. ثـمــن عــداد المــــــــــــياه 3714 جنيها

8. رسم شــــــــــــــــبكة الغاز 7000 جنيه ( للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة ).

9. رسم عقد الــوحـــــــــــــدة 2289 جنيها

10. طلب توصيل عداد كهرباء 247 جنيها

11. استلام خطاب من البنك موجه لجهاز مدينة المنصورة الجديدة لتسليم الوحدة + إيصالات السداد

