نيتساح يهودا.. تاريخ أسود ملطخ بدماء الفلسطينيين.. وتسريبات تكشف سر العقوبات الأمريكية على وحدات جيش الاحتلال

حالة من الدهشة أصابت قادة جيش الاحتلال اليوم الأحد وساهمت في توجيه أسهم الانتقادات لحكومة الاحتلال -التي تواجه موجة غضب عارمة بالشارع الإسرائيلي خلال الآونة الأخيرة بسبب الفشل في التعامل مع ملف عملية طوفان الأقصى والإفراج عن الرهائن المحتجزين- وذلك عقب تسريب تقارير تشير إلي فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على بعض كتائب جيش الاحتلال أبرزها كتيبة " "نيتساح يهودا" بسبب انتهاك حقوق الإنسان وهو الأمر الذي وصفه عدد من رموز السياسية الإسرائيلي بفشل لقادة جيش الاحتلال وحكومة نتنياهو.

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تأسيس كتيبة نيتساح يهودا على أسس يمينية متطرفة



وكتيبة "نيتساح يهودا" من أشهر كتائب جيش الاحتلال كونها شهدت عدة تقلبات في تاريخها، منذ تأسست سنة 1961، بهدف تشجيع اليهود المتدينين "الحريديم".

واسم الوحدة "نيتساح يهودا " هو اختصار للكلمات العبرية (شباب عسكري حريدي)، أي متدين متشدد دينيًا، لكن التجربة التي تأسست من أجلها لم تنجح، وتم تفكيك الوحدة في سنة 1974.

ويعتبر تاريخ التأسيس الرسمي لكتيبة نيتساح يهودا، في العام 1999، حيث بهدف أن تكون كتيبة تسمح لليهود المتدينين بالالتحاق بجيش الاحتلال. جاء تشكيلها نتيجة التعاون المشترك بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ورابطة الحاخامات.

ومنذ عام 1999 تم تخصيص موارد خاصة لتجديد نشاط الكتيبة التي ظلت تضم مجموعة كبيرة من المتدينين، انضم إليها بضع مئات من الجنود العلمانيين كما أنها تتخذ شعارًا دينيًا مركزيًا من التوراة هو: "أطارد أعدائي، فأدركهم، ولا أرجع حتى يهلكوا.

نيتساح يهودا تاريخ من المجازر ضد الفلسطينيين

وبحسب التقارير الإخبارية والمعلومات المنشورة عن الكتيبة أنها تعتبر محور العديد من الخلافات المرتبطة بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين، لا سيما وفاة المسن عمر أسعد، وهو فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عاما، حيث توفي بعد اعتقاله عند حاجز تفتيش، تم تكبيل يديه وكمم فمه وتركه الجنود على الأرض في منتصف الليل في ليلة برد قارس، وبعد ساعات قليلة عثروا عليه ميتا.

وبعد التحقيق في الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كان هناك "فشل أخلاقي للقوات وخطأ في الحكم، مع الإضرار بشكل خطير بقيمة الكرامة الإنسانية".

وفي أعقاب الحادثة، تم توبيخ قائد كتيبة نيتساح يهودا، كما تم طرد قائد السرية وقائد فصيلة الجنود على الفور، ليغلق التحقيق الجنائي الذي فُتح ضد الجنود دون أي محاكمة.

فنقلت إسرائيل الوحدة من الضفة الغربية في ديسمبر 2022، رغم أنها نفت أنها فعلت ذلك بسبب سلوك الجنود، ومنذ ذلك الحين خدمت الكتيبة في الغالب في شمال البلاد.

وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين بالضفة الغربية

وقد شارك أعضاء الوحدة في العديد من حوادث العنف المثيرة للجدل، كذلك أدينوا في الماضي بتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين مشابهة لما حدث مع المسن عمر أسعد.

كما يقال إن"نيتساح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، أصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.



مهام قتالية ضد الفلسطينيين

منذ عام 2009 باتت لوحدة نيتساح يهودا قوة احتياط، وبعد 3 سنوات أصبحت الوحدة الأكبر بين الوحدات القتالية في جيش الاحتلال، إذ ضمت 500 جندي يحملون أسلحة خفيفة، مثل "إم 16 " وكلاشنيكوف، ويقدر عدد الجنود الذين خدموا فيها عبر السنين نحو 10 آلاف جندي.

وبلغت نسبة " اليهود الحريديم " – المتشددين دينيا - نحو 60% من قوتها في سنة 2016، وباتت تعمل كجزء من قوات المشاة في الجيش، وتكلف بمهمات قتالية ضد الفلسطينيين منذ عام 2019، وأقيمت لها دوريات هجومية.

كتيبة نيتساح يهودا، فيتو



تاريخ أسود لـ " نيتساح يهودا " مع الادارات الامريكية

ومن المعروف ان الوحدة الإسرائيلية المتطرفة لديها تاريخ سئ مع الادارات الأمريكية المتعاقبة خاصة بعدما قتل جنودها المسن الفلسطيني عمر أسعد الذي يحمل الجنسية الامريكية، وهو الامر الذي دعى الادارة الأمريكية تباشر تحقيقات ضد نشاطتها المتطرفة ضد الفلسطينيين.

اغتيال شيرين أبو عاقلة

واستمرارا للتاريخ المشين لتلك الوحدة المتطرفة، يكمن في تورطها في العديد من عمليات القتل داخل مخيم جنين عندما كانت تسيرط عليه عام 2022 حيث تم إطلاق الرصاص القاتل على مراسلة قناة "الجزيرة" الاخبارية شيرين أبو عاقلة وهي تؤدي وظيفتها الصحفية.

شيرين أبو عاقلة، فيتو



وبحسب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فإن تحقيقات الإدارة الأمريكية بينت أن هناك 12 حالة ثبت فيها أدلة قاطعة على خرق حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وأنها تنوي تفعيل "قانون ليهي" بشأنها، وهو القانون ا الذي يقضي بفرض عقوبات على أي جسم أجنبي يستخدم الأسلحة النارية والذخائر الأمريكية في حروب تخرق حقوق الإنسان.

وينص القانون على وجوب منع هذا الجسم "الخاضع لعقوبات" من الحصول على أسلحة، أو ذخيرة أمريكية، أو التدرب مع الجيش الأمريكي، أو الحصول على أموال أمريكية.



من ناحية اخرى قال جيش الاحتلال انه لا علم له بأي عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

عقوبات أمريكية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "نيتساح يهودا" التابعة له، هي "وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي".

وقال: بعد التقارير حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد إنه لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته.

وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت 3 مصادر أميركية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.