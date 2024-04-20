السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة فيوتشر والداخلية بالدوري المصري

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

الدوري المصري، يستعد فريق فيوتشر بقيادة تامر مصطفى لمباراته القادمة أمام الداخلية بالدوري الممتاز بعد الفوز الأخير علي فاركو.

موعد مباراة فيوتشر والداخلية بالدوري 

ويلتقي فريقا فيوتشر والداخلية في السابعة مساء الإثنين القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز 

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته أمس الجمعة بالملعب الفرعي باستاد القاهرة بدون راحة بعد مباراته الخميس أمام فاركو بالدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيون الذين خاضوا مباراة الأمس مرانا خفيفا اليوم وباقي اللاعبين أدوا تدريبات قوية كالعادة.

Advertisements

مباراة فيوتشر وفاركو

وفاز فريق نادي مودرن فيوتشر على نظيره فاركو، بثنائية نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي. 

الشوط الأول من مباراة فيوتشر وفاركو

وافتتح مودرن فيوتشر التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بهدف أول عن طريق أحمد عاطف، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 36 نفذ مودرن فيوتشر ركلة ركنية وقابلها محمود رزق برأسية رائعة داخل شباك فاركو، لتصبح النتيجة 2-0.

 

ترتيب فيوتشر وفاركو بالدوري

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ8 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 13 هدفًا آخر.

بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.
ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.

اصابة لاعب الزمالك بالصليبي

فيما كشف عبد الله محمد لاعب فريق مودرن فيوتشر والمعار من نادي الزمالك عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفترة الحالية.

وكتب عبدالله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله قطع في الرباط الصليبي الأمامي".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر.

وكان عبدالله محمد انتقل إلى فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، بعد موافقة الزمالك، ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر للأبيض.

تصريحات رئيس نادي مودرن فيوتشر 

وأكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن واقعة إخفاء الكرات التي شهدتها مباراة القمة حدثت من الزمالك أمامهم في الكونفدرالية.

وقال دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «هذا الأمر لن يزيد أو يقلل من الأندية، لكنه يخرج اللاعبين عن تركيزهم ويتسبب في مشكلة كبيرة، يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولة عن الكرات بعيدا عن طرفي اللقاء».

وأكمل: «انتظر إيقاف الحكم حماده القلاوي مرة أخرى فهو عائد من فترة إيقاف، نحن في كارثة وحكم المباراة يتكبر أن يعود إلى تقنية الفيديو، نعاني من مشكلة في التحكيم».

وأضاف: «لم يصلنا اعتذار من الزمالك بعد تصريحات ناصر ماهر التي تجاوز فيها، العلاقات انقطعت بيننا وبينهم ولن نقبل برحيل أي لاعب إليهم مرة أخرى لحين الرد».

فيوتشر يستأنف تدريباته بعد الفوز على فاركو بدون راحة (صور)

الدوري المصري، فيوتشر يفوز على فاركو بثنائية نظيفة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موعد مباراة فيوتشر والداخليه بالدوري فيوتشر الدوري المصري الداخلية الدوري

مواد متعلقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

بحضور الخطيب والشحات، رجال سلة الأهلي يفوز على أويلرز الأوغندي ببطولة الـ«bal»

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي بزيه التقليدي ومازيمبي بالأبيض والأسود

7 أزمات تواجه الأهلي قبل موقعة مازيمبي.. الملعب الترتان وقرب المدرجات يؤرق كولر.. والزحام الشديد وتقلبات الجو يقلقان اللاعبين

القنوات الناقلة للقاء الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

منها الأهلي، الأندية المتأهلة لدور الـ 16 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

رجال يد الأهلي يفوز على وفاق عين التوتة ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية

فيوتشر يستأنف تدريباته بعد الفوز على فاركو بدون راحة (صور)

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

درجات الحرارة غدا الأحد 21-04-2024 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

تفكيك شبكة للاتجار بالعناكب والزواحف في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

اليورو يحافظ على ثباته مقابل الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية