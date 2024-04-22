تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة البابا يوأنس السابع عشر

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس البابا يوأنس السابع عشر البطريرك الخامس بعد المائة من بطاركة الكرازة المرقسية.

قصة البابا يؤانس السابع عشر

سنة 1461 للشهداء ( 1745م )، تنيَّح القديس البابا يوأنس السابع عشر البطريرك الخامس بعد المائة من بطاركة الكرازة المرقسية. وُلِدَ هذا القديس بمدينة ملوي باسم عبد السيد. وفي الخامسة والعشرين من عمره، ترَّهب بدير القديس الأنبا أنطونيوس، حيث عاش في نسك وصوم وصلاة.

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ولما أراد البابا يوأنس السادس عشر أن يعمر دير القديس الأنبا بولا الذي كان خربًا، كان الراهب عبد السيد أحد الرهبان الأربعة الذين اختارهم البابا للإقامة في الدير لتعميره. وعندما ذهب لدير الأنبا بولا اهتم بتعمير الدير، كما أجهد نفسه في النُسك والقراءة والكتابة، فرسمه البابا يوأنس السادس عشر قسًا ومعه الراهب مرجان الذي جلس على الكرسي البطريركي باسم البابا بطرس السادس.

ولما خلا الكرسي بنياحة البابا بطرس السادس، صلى الآباء الأساقفة والأراخنة، وألقوا قرعة هيكلية فوقعت على الراهب عبد السيد ورسموه بطريركًا بكنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين بمصر القديمة في يوم 6 طوبه سنة 1443 للشهداء ( 1727م ).

ولما نزل إلى مقبرة سلفه ليستلم العكاز والصليب، أحدثت العظام صوتًا في وجهه ففزع، وكان هذا سببًا في إبطال هذه العادة. (كانت عادة متبعة في ذلك الوقت ولكنها أُبطلت الآن).

وقد اهتم هذا البابا ببناء كنيسة بدير الأنبا أنطونيوس وأخرى بدير الأنبا بولا، على نفقة الْمُعَلِّم جرجس السروجي. كما قام برسامة مطران للحبشة.

وفي أيامه أراد البابا إكليمنضس الثاني عشر، بابا روما، أن يستميل الأقباط إلى الكنيسة الكاثوليكية، فأنشأ في روما مدرسة لتدريس وسائل للدعاية لذلك، بالإضافة إلى دراستهم اللاهوتية. ثم بعث بخريجي هذه المدرسة إلى بلاد الصعيد بعد أن ألزمهم بالبحث عن الصبية الأقباط الأذكياء وإدخالهم المدارس الكاثوليكية تمهيدًا لإرسالهم إلى روما، ورصد لذلك أموالًا كثيرة. ومن بين الذين تعلَّموا في روما روفائيل الطوخي الذي رُسم أسقفًا على الفيوم، وبعد الرسامة بفترة استدعاه الحبر الروماني لكي يطبع كتب الصلوات الطقسية القبطية الأرثوذكسية مع إجراء التغييرات اللازمة لجعلها تتفق مع العقيدة الكاثوليكية. وفيما بعد استمالوا إليهم أنطونيوس فليفل، أسقف جرجا وأخميم، فحرمته الكنيسة الأرثوذكسية وهرب إلى روما حيث تنيح.

ولما رأى البابا يوأنس هذه المجهودات الكاثوليكية، اهتم بتوعية شعبه وشرح العقيدة الأرثوذكسية السليمة. ولما أكمل سعيه الصالح تنيَّح بسلام، فكفنوه وصلوا عليه بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة الروم، ثم مضوا به إلى كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين ودفنوه هناك بمقبرة الآباء البطاركة.