الإثنين 22 أبريل 2024
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خارج الحدود

حركة حماس تكشف حقيقة استبدال الوساطة المصرية والقطرية بـ تركية

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس، طاهر النونو، اليوم الأحد، أنه لا علاقة بين الوساطة القطرية والمصرية وزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى تركيا.

وقال النونو إن زيارة هنية إلى تركيا تأتي في ظرف مهم للغاية، وملف محاسبة الاحتلال على جرائمه كانت من ضمن الملفات التي تم نقاشها مع القيادة التركية.

وأوضح أن الحركة لا تسعى إلى استبدال الوساطة المصرية والقطرية المقدرة بأخرى تركية والزيارة لا علاقة لها بهذا الأمر.

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وأضاف: "الاحتلال ما زال يرفض قضية وقف إطلاق النار الكامل وقضية عودة النازحين وهذا لا يفضي إلى اتفاق" مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال غير جادة بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة.

ونوه بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على شمالي النصيرات وسط قطاع غزة، والإنجاز الوحيد لـ"إسرائيل" هو استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية مشددا على أن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها.

 

8 آلاف معتقل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

في سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أمس السبت، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى أكثر من  8 آلاف معتقل منذ 7 من أكتوبر الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  اعتقل 30 فلسطينيا أمس الجمعة، مؤكدا علي  تعرض المعتقلين إلي مضايقات وانتهاكات صارخة.

 

اعتداءات جنسية ضد الفلسطينيين 

من جهتها، نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير نشر «اعتداءات جنسية» ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه «في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة.

ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى «مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة» تتصرف في غالب الأحيان بدون أي عقاب، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين بصورة خاصة". 

وأكد جوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية.

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حماس حركة حماس طوفان الأقصى غزة قطاع غزة تبادل الاسري الوساطة المصرية والقطرية

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