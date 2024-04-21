الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نادية شكري: سعيدة بمشاركتي في "جودر" وأشكر الشركة المتحدة

نادية شكري،فيتو
نادية شكري،فيتو

كشفت الفنانة نادية شكري،  كواليس دورها في مسلسل جودر؛  وكيفية ترشيحها للعمل وذلك خلال استضافتها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المُذاع على قناة "CBC"، في حوار خاص معها بمناسبة عودتها للتمثيل.

 

مسلسل جودر

 

أكدت "شكري"، أنها قبل أن يعرض عليها المشاركة في مسلسل "جودر"، كانت تجلس في بيتها محبطة وتشعر بالضيق، إلى أن دفعها الأمل بداخلها أنها ستشارك بالموسم الرمضاني 2024.

 

وتابعت: "كان لدي رغبة في العودة للفن خاصةً بعد مشروع الدكتور أشرف زكي بنقابة المهن التمثيلية الذي خلق حالة من التفاؤل، والمشروع ساهم في عودة العديد من الفنانين الذين كانوا نجوما كبار للمشاركة في الأعمال الفنية خاصةً في موسم رمضان 2024".

Advertisements

 

 

استكملت: "كنت سأشارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل فوبيا مع الفنانة رانيا يوسف ولكن تم تأجيله لما بعد رمضان، ومسلسل جودر جاءني في آخر لحظة لأشارك في موسم رمضان بهذا العمل، متوجهة بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نادية شكري الفنانة نادية شكري أبطال مسلسل جودر الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

أبرز أحداث الموسم الثاني من مسلسل جودر

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

انطلاق مهرجان الهجن بمدينة العريش اليوم ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-04-2024 في مصر

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية