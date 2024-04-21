ثبات أسعار ميني بالسوق المصرى خلال أبريل

سيارات مينى، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية مينى، عن تثبيت أسعارها خلال الــ 10 الأخرى من شهر أبريل الجارى خلال عام 2024، ويعد التثبيت الأول بعد الزيادات الأخيرة التى لحقت أسعار سيارات مينى خلال الأشهر الماضية.



أخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية مينى كافة العملاء بتثبيت أسعار سيارات مينى فى مصر خلال شهر أبريل ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة اليوم الأحد 21 أبريل ونرصها فى التقرير التالى:-



أسعار سيارات ميني كونتريمان

يصل سعر أول فئة كلاسيك 2 مليون و330 ألف جنيه

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يصل سعر ثانى فئة فئة فافوريد 2 مليون و530 ألف جنيه

يصل سعر ثالث فئة فئة جون كوبر ووركس 2 مليون و600 ألف جنيه

اصدار S ALL4 جون كوبر ووركس بسعر 3 ملايين و320 ألف جنيه



أوريجينال مليون و800 ألف جنيه

أيكونيك مليون و980 ألف جنيه

ريسولت الخاصة غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و720 ألف جنيه

اسعار ميني كوبر ثلاثة أبواب S



أيكوينك 2 مليون و420 ألف جنيه

ريسولت الخاصة غير متاحة وآخر سعرها 2 مليون و110 آلاف جنيه.

اسعار ميني كوبر بخمسة أبواب



أيكوينك 2 مليون و50 ألف جنيه

حصلت سيارات ميني الكهربائية على سطح من القماش، كما كان الجزء الخلفي من ميني لا يحتوي على مؤخرة كبيرة الحجم مثل العديد من السيارات المكشوفة ذات الأسطح المعدنية القابلة للطي، ويحتوي الطراز على 5.7 قدم مكعب فقط من سعة الشحن، ومع انخفاض السقف، يكون هذا أقل، كما تحتوي السيارة على مقاعد خلفية، بالاضافة الى حصول السيارة على مجموعات المصابيح الخلفية مختلفة عن المظهر المثلث الموجود في السيارة الكهربائية.

كما تخطط شركة ميني للدخول في عالم السيارات الكهربائية، وسيتم إسقاط بعض التكوينات مؤقتًا. يتضمن ذلك مستويات القطع الأساسية في طرازات معينة، ولن يتم تصميم طرازات كثيرة مع ناقل الحركة اليدوي في المستقبل القريب.

التصميم الخارجي لميني بول دوج

وأكدت شركة ميني على أن جميع الطرازات ستحصل على مساعدة هجينية لتحسين الانبعاثات، مشيرة إلى أن ميني، تخطط للذهاب إلى رياضة السيارات الكهربائية أيضًا.



الواجهة الأمامية بأنوارها المميزة

قدمت شركة ميني إصدارات كهربائية من سيارتي كوبروكونتري الجديدتين في معرض IAA Mobility في ميونيخ، بالأداء المجهزة بصندوق التروس اليدوي وقدمت وداعا مناسبا من خلال تقديم إصدار جون كوبر ووركس بول دوج.