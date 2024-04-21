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محافظات

إصابة 3 في تصادم سيارتي ملاكي بنقل في الوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد،فيتو

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، مساء اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد
تلقى اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 
تبين تصادم سيارتي ملاكي بثالثة ربع مزودة الكابينة بطريق " الداخلة – الفرافرة " بالقرب من مدخل مزرعة "الخير 2 "، مما أسفر عن إصابة كل من عبد الله عيسى حسن، 37 عامًا، من محافظة كفر الشيخ، محمود أحمد إسماعيل، 48 عامًا من محافظة كفر الشيخ، عبد العزيز عبد الله عثمان، 48 عامًا، من محافظة كفر الشيخ. 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما جرى تحويل المصاب الأول لمستشفى جامعة الأزهر بمدينة أسيوط. 
تحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل معدات الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

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مصرع شاب وإصابة آخر في حادث 

هذا فيما لقي شاب مصرعه فيما أصيب آخر، في حادث مروري، صباح اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروري بنطاق مركز الخارجة. 
تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " الخارجة – أسيوط"، بمنطقة الكيلو 120 من الطريق أسفر عن وفاة "خير عطية أحمد سلامة"، 30 عامًا، وإصابة "حسن كامل أحمد"، 52 عامًا. 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفى والمصاب لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع إدارة المرور رفع آثار الحادث من نهر الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

 

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انقلاب سيارة ربع نقل انقلاب سيارة حادث مروري شرطة النجدة مستشفي الفرافرة المركزي

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