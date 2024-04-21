الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، ڤيتو

 لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخر، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروري بنطاق مركز الخارجة. 
تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الخارجة – أسيوط"، بمنطقة الكيلو 120 من الطريق أسفر عن وفاة "خير عطية أحمد سلامة"، 30 عامًا، وإصابة "حسن كامل أحمد"، 52 عامًا.

 

النيابة تباشر التحقيقات

 انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفى والمصاب لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع إدارة المرور رفع آثار الحادث من نهر الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

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السيطرة على حريق بزراعات نخيل  في الوادي الجديد 
 وتمكنت قوات الدفاع المدني بمحافظة الوادي الجديد، في وقت سابق، من السيطرة على حريق نشب بزراعات النخيل  بمنطقة "شندوم" بمدينة موط بمركز الداخلة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق على مساحة 2 فدان تقريبا بمركز الداخلة حيث التهمت النيران حوالي 50 نخلة، بالإضافة إلى كميات من المخلفات الزراعية الأخرى وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق السكنية وباقي الزراعات.

من جانبه أوضح حامد محمد عبد الله، نائب أول مركز الداخلة بأنه جرى الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات أو نفوق لأي حيوانات لافتا انه جاري تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت محافظة الوادي الجديد قررت في وقت سابق منع حرق مخلفات النخيل داخل المزارع والحقول والكتل السكنية ونقلها لمناطق بعيدة وحرقها بحفر بطريقة آمنة، وذلك لضمان عدم انتشار الحرائق.

وأكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، توجيه رؤساء المراكز بالمرور الدائم على مزارع النخيل، والتنبيه على المزارعين بإتباع التعليمات والحد من حرق مخلفات النخيل الناجمة عن عمليات التقليم السنوية داخل المزارع والمناطق القريبة من الكتل السكنية، وفي حالة المخالفة يتم تحرير محاضر وتوقيع غرامات للمخالفين.

وأضاف أن عملية المرور تهدف لمنع ترك المخلفات داخل المزارع والكتل السكنية، ونقلها بشكل مباشر عقب الانتهاء من عملية التقليم حتى لا نفاجئ بإشتعالها، بجانب إعداد مقترح بالمناطق التي تحتاج دعم بحنفيات حريق جديدة وخاصة المناطق المتباعدة التي يصعب وصول سيارات الإطفاء لها.

 

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