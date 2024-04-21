الأحد 21 أبريل 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في ثكنة دوفيف

حزب الله اللبناني،
حزب الله اللبناني، فيتو

أحداث فلسطين وإسرائيل، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد،  أن قواته استهدفت التجهيزات التجسسية في محيط ثكنة دوفيف الإسرائيلية مما أدى إلى تدميرها.

 

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

 ومن جانبها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان، مشيرة إلى سقوطها في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي من جنوب لبنان، مشيرة إلى وقوع أضرار في الممتلكات الزراعية في أفن مناحم عقب سقوط عدد من الصواريخ.

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ويأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله أنه استهدف صباحا موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف انتشارا ‏للجنود الإسرائيليين في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.‏

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال

وأكد حزب الله في بياناته أن الاستهدافات تأتي في إطار "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

من جهة أخرى، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي كفرشوبا وكفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه بلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وألقي جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء قرى القطاعين الغربي الأوسط من جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولا حتى مشارف مدينة صور.

وشهدت أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت للعاصمة بيروت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

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حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية، وجيش الاحتلال يرد

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حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية

 

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