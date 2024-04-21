منتخب الصالات خارج المونديال لأول مرة، فشل المنتخبات في عهد مجلس علام متعودة دايما

منتخب الصالات، استمرارا لمسلسل الفشل في مسيرة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، في عهد مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، سقط منتخب مصر لكرة الصالات في فخ الخسارة أمام نظيره الليبي 3-1 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء في بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة في مباراة تحديد المركز الثالث والبطاقة الأخيرة المؤهلة لمونديال كرة الصالات.

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منتخب مصر خارج المونديال لأول مرة

ولأن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، هو الأكثر تحقيقا للأرقام القياسية السلبية في نتائج المنتخبات الوطنية، فقد كان شاهدا على فضيحة مدوية لمنتخبات الصالات في النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات المقامة بالمغرب.

منتخب كرة الصالات بقيادة جهاد عرفة، فيتو

هزيمة تاريخية أمام أنجولا

بطولة أمم أفريقيا في نسختها الحالية شهدت لأول مرة غياب منتخب مصر عن المباراة النهائية، وهو الذي كان حاضرا في المباراة النهائية في النسخ الست الماضية من البطولة، إلا أنه في النسخة الحالية، وبسبب عدم توفير الإحتكاك الكافي والإعداد الفني الجيد للفريق، فقد نال خسارة مدوية في مباراة نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا أمام المنتخب الأنجولي بنتيجة 7-3، في فضيحة لم يشهدها منتخب الصالات عبر تاريخ مشاركته بالبطولة الإفريقية.

منتخب الصالات خارج المونديال

لم يكتف منتخب الصالات، بالخسارة المهينة أمام أنجولا بسباعية، وتفريطه بسهولة في التأهل للمباراة النهائية “مكانه الطبيعي”، ولكن الفاجعة الكبرى كانت في خسارته الصادمة أمام ليبيا بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 2-2، وهو الذي أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، لينهار الفريق تماما في الشوط الثاني ويتلقى هدفين، ثم يخسر بركلات الترجيح 3-1، ويخسر بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة الصالات، ليغيب منتخب مصر عن المونديال لأول مرة في تاريخه، وهو الذي سبق له حصد المركز الثامن في بطولة كأس العالم بكولومبيا قبل بضعة سنوات.

المثير للدهشة أن منتخب مصر ذاته، فاز على منتخب ليبيا في دور المجموعات من البطولة نفسها برباعية نظيفة، ولكنه فرط بسهولة في بطاقة التأهل للمونديال أمام نفس الفريق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

سقوط المنتخبات الوطنية ماركة مسجلة مع مجلس علام

سقوط منتخب الصالات، وتحقيقه أرقاما سلبية غير مسبوقة، ليس أمرا مفاجئا في فترة ولاية مجلس الجبلاية الحالي، الأسوأ أدائا في تاريخ اتحاد الكرة، بل إن فشل المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية قد أصبح “ماركة مسجلة” في ظل غياب التخطيط وسيطرة المحسوبية والمجاملات والمواءمات في كل قرارات المجلس منذ توليه المسئولية في الخامس من يناير 2022.

منتخب مصر مواليد 2003، فيتو

أسوأ حقبة في تاريخ منتخبات كرة القدم

ولن تنسى جماهير الكرة المصرية أن مجلس جمال علام، كان شاهدا على أسوأ فترة من النتائج السلبية والإخفاقات والفشل في تاريخ المنتخبات الوطنية، سواء على مستوى المنتخب الأول الذي ودع أمم أفريقيا الأخيرة بدون تحقيق أي فوز، أو منتخبات الشباب والناشئين مواليد 2003 و2006 أو منتخبات الكرة النسائية التي لم تنجح في تحقيق إنجاز واحد رغم الملايين التي تصرف عليها، وصولا إلى منتخب الشباب مواليد 2005 الي احتل المركز الثالث في بطولة شمال أفريقيا وصولا إلى منتخب الصالات الذي حقق أسوأ مشاركة في بطولة أمم أفريقيا عبر تاريخه.

لذلك فإن رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام وفي أسرع وقت ممكن، بات مطلبا شعبيا وجماهيريا ملحا.