الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

بحضور وزيرة البيئة، طلاب جامعة المنصورة الجديدة يشاركون فى مسابقة لريادة الأعمال

مشاركة جامعة المنصورة
مشاركة جامعة المنصورة الجديدة، فيتو

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح فعاليات مسابقة مشروع REAL LIFE لاتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، والتي تعد حدثا عالميا سنويا يهدف إلى تمكين الطلاب من المشاركة في تقديم حلول التنمية المستدامة.

 وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق ومستشار الجامعة الأمريكية، والدكتور احمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور صلاح الحجار رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، ولفيف من الأكاديميين والخبراء والشباب، وطلاب الجامعات المختلفة، المنظمة من قبل اتحاد طلبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي انعقدت للمرة السابعة في حرم الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

 

تحت رعاية  الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة شارك طلاب جامعة المنصورة فى افتتاح المسابقة العالمية السنوية  "‏SU REAL LIFE" تحت إشراف الدكتورة وداد صابر شفيق كليةً التمريض، الدكتورة رانيا المرسي أبو العلا كلية الأعمال، الدكتور محمد عبد الباقي، الدكتورة هايدي محسن الدكتورة نورهان عاطف كلية العلوم، وإدارة رعاية الشباب جامعة المنصورة الجديدة.

الهدف من المسابقة 

وتهدف المسابقة لدفع طلاب الجامعة من مختلف أنحاء العالم لينشئوا مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعريض الطلاب لورش عمل ومحاضرات عن مواضيع تنموية مختلفة، قبل المرور بمراحل فلترة متعددة لتحديد الثلاث مشاريع الفائزة بجوائز مالية.

وتجرى المسابقة هذه السنة في الفترة من يوم الخميس الموافق ١٨ من أبريل إلى يوم السبت الموافق ٢٧ أبريل.

تقدم للمسابقة 666 
من الجدير بالذكر تقدم ٦٦٦ طالبا للتسجيل فى المسابقة من ٣٦ جامعة مختلفة و٩ دول مختلفة وكان عدد الفرق المسجلة ١٦٧ فريقا وعدد الفرق المشاركة من جامعة المنصورة الجديدة ٢٣ فريق تم تسجيلهم فعليا وقد شارك طلاب جامعة المنصورة الجديدة حتى هذه اللحظة فى مرحلة ورش العمل والمحاضرات استعدادا لخوض الماراثون العلمى للمفاضلة بين المشاريع التى سيقدمون بها.

مسابقة REAL LIFE تعد أحد أقدم مشاريع اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية.

جديرا بالذكر أن مسابقة REAL LIFE تعد أحد أقدم مشاريع اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، يهدف خلق صلة بين التجربة الجامعية وفرص سوق العمل بتنمية مهارات الطلاب، وتدور الفكرة الرئيسية للمسابقة هذا العام حول ريادة الأعمال الخضراء، ويتضمن الحدث محاضرات لشخصيات مؤثرة، وزيارات ميدانية، ومساعدة المشاركين على تطوير حلولهم وابتكاراتهم.

المسابقة لتعزيز دور الشباب

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثالثة في فعاليات هذه المسابقة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة التحديات البيئية، مشيدة باختيار موضوع المسابقة في كل مرة وتوسيع قاعدة المشاركة من الجامعات الأخرى، وتعزيز مشاركة الطلاب والشباب بالابتكار والتفكير النقدي لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه بلادهم.

ريادة الأعمال البيئية

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية اختيار موضوع هذا العام تحت عنوان "ريادة الأعمال البيئية"، في وقت يعاني الكوكب فيه من أزمات كبيرة مثل تغير المناخ الذي نلمس آثاره في حياتنا اليومية، وأيضا أزمات أخرى قد لا نراها بوضوح مثل صون التنوع البيولوجي وكيفية ارتباط النظام البيئي ببعضه وتأثير التلوث، موضحة  أن البيئة من المجالات المعقدة، التي تتطلب جهودا جماعية من مختلف الأطراف والمرجعيات لمواجهة مشكلاتها، وأن يكون الجميع قادرين على مواجهة هذه التحديات.

دعم وزارة البيئة المتواصل الأفكار وابتكارات الشباب

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد الشباب لاقتناص كل فرصة للتعبير عن أفكارهم وتقديم مشاركاتهم، التي تعد قوة دافعة للأمام على المستوى الشخصي لهم وعلى مستوى الوطن أيضا، مشددة على دعم وزارة البيئة المتواصل الأفكار وابتكارات الشباب التي تخلق حلولا تتناسب دائما مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا على حد سواء.

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التشجيع على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات البيئية

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب من الجامعات المختلفة في المسابقة، واعتبرها فرصة جيدة لتبادل المعرفة والخبرات والمبادرات، موضحا الإجراءات التي تتخذها الجامعة الأمريكية في إطار التزامها بالاستدامة سواء على المستوى البحثي والفني والإدارة والشراكات، وتشجيع الطلاب على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات البيئية التي تعد عائق للتنمية، ومن الموضوعات الهامة الإدارة الرقمية للموارد الطبيعية والاقتصاد الأخضر، ونسعى لتشجيع العقول الشابة هذا العام لتقديم الأفكار المبتكرة في مجال ريادة الأعمال البيئية لمواجهة التحديات البيئية وتأثيراتها الاجتماعية من خلال رحلة تعليمية مميزة.

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