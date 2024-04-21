غدا انطلاق مؤتمر الاقتصاد الأزرق فرص للتنمية المستدامة لجامعتي المنصورة وبورسعيد

تشهد جامعة المنصورة انعقاد جامعتا المنصورة وبورسعيد بالتعاون مع مؤسسة الصالون البحري المصري والجمعية العلمية العربية للنقل غدا انطلاق مؤتمر بعنوان: الاقتصاد الأزرق فرص للتنمية المستدامة.

الاقتصاد الأزرق فرص للتنمية المستدامة



يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.



يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق.

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الهدف من المؤتمر



ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على القطاعات المختلفة التي يشملها الاقتصاد الأزرق ويفتح أفاق لتنمية وإظهار دوره فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال أوراق بحثية يقدمها مجموعه من الخبراء المصريين والدوليين لوضع أسس لصياغة استراتيجية للاقتصاد الأزرق فى مصر، كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهمية الاقتصاد الأزرق وإبراز أهميته الاقتصادية فى التنمية المستدامة وكذا تعظيم الاستفادة من الثروات البحرية المصرية وفتح أفاق تنموية جديدة وزيادة فرص العمل وآبراز الفرص الاستثمارية وتحديد أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد الأزرق المصري والحفاظ على البيئة البحرية المصرية وتحقيق الاستفادة الأمثل لمواردها البحرية والمساهمة فى وضع أسس لرؤية إستراتيجية للاقتصاد الأزرق فى مصر.

وعلي صعيد آخر، كان أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن تحقيق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية 12 ألفا و29 دارسا بالمحافظة، طبقًا لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة أبريل ٢٠٢٤م.

المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية في محو الامية

وأكد الدكتور شريف خاطر حرص الجامعة على مواصلة إنجازاتها المتميزة في مجال محو الأمية والذى يُعد على رأس أولويات القضايا القومية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها المجتمعية نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030

القضاء على الأمية وفقا لرؤية مصر 2030

وتابع: يأتي ذلك لإيمانها بأهمية القضاء على الأمية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه مستهدفات التنمية في الوقت الحاضر لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، وحرصها على التعاون المستمر والمثمر مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.

وقد ثمن الدكتور شريف خاطر الجهود المتميزة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتعاون البناء والدائم مع فرع الهيئة بالدقهلية، والذى كان له دور كبير فى تحقيق هذا الإنجاز.

جهود قطاعى خدمة المُجتمع وتنمية البيئة

كما قام بتوجيه الشكر لقطاعى خدمة المُجتمع وتنمية البيئة، وشئون التعليم والطلاب بالجامعة وأشاد بالمشاركة الفعالة للسادة عمداء ووكلاء الكيات لشئون خدمة المجتمع، وشئون التعليم والطلاب، ومنسقي تعليم الكبار، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلبة، والطالبات، وفرق العمل بكل من كلية "التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، التربية الرياضية" لمُشاركتهم الفعالة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار.

جهود جامعة المنصورة لخدمة تعليم الكبار

كما أشاد بجهود مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار المبذولة في التنسيق بين الجامعة وفرع هيئة تعليم الكبار بالدقهلية.

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