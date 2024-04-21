الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

غدا انطلاق مؤتمر الاقتصاد الأزرق فرص للتنمية المستدامة لجامعتي المنصورة وبورسعيد

جنايات المنصورة،
جنايات المنصورة، فيتو

تشهد جامعة المنصورة انعقاد جامعتا المنصورة وبورسعيد بالتعاون مع مؤسسة الصالون البحري المصري والجمعية العلمية العربية للنقل غدا انطلاق مؤتمر بعنوان: الاقتصاد الأزرق فرص للتنمية المستدامة.

الاقتصاد الأزرق فرص للتنمية المستدامة


يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد.


يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق.

Advertisements

 

الهدف من المؤتمر 


ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على القطاعات المختلفة التي يشملها الاقتصاد الأزرق ويفتح أفاق لتنمية وإظهار دوره فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال أوراق بحثية يقدمها مجموعه من الخبراء المصريين والدوليين لوضع أسس لصياغة استراتيجية للاقتصاد الأزرق فى مصر، كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهمية الاقتصاد الأزرق وإبراز أهميته الاقتصادية فى التنمية المستدامة وكذا تعظيم الاستفادة من الثروات البحرية المصرية وفتح أفاق تنموية جديدة وزيادة فرص العمل وآبراز الفرص الاستثمارية وتحديد أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد الأزرق المصري والحفاظ على البيئة البحرية المصرية وتحقيق الاستفادة الأمثل لمواردها البحرية والمساهمة فى وضع أسس لرؤية إستراتيجية للاقتصاد الأزرق فى مصر.

 

وعلي صعيد آخر، كان أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن تحقيق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية 12 ألفا و29 دارسا بالمحافظة، طبقًا لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة أبريل ٢٠٢٤م.

المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية في محو الامية

وأكد  الدكتور شريف خاطر حرص الجامعة على مواصلة إنجازاتها المتميزة في مجال محو الأمية والذى يُعد على رأس أولويات القضايا القومية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها المجتمعية نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030

القضاء على الأمية وفقا لرؤية مصر 2030

وتابع: يأتي ذلك لإيمانها بأهمية القضاء على الأمية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه مستهدفات التنمية  في الوقت الحاضر لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، وحرصها على التعاون المستمر والمثمر مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.

وقد ثمن الدكتور شريف خاطر الجهود المتميزة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتعاون البناء والدائم مع فرع الهيئة بالدقهلية، والذى كان له دور كبير فى تحقيق هذا الإنجاز.  

جهود قطاعى خدمة المُجتمع وتنمية البيئة

كما قام  بتوجيه الشكر لقطاعى خدمة المُجتمع وتنمية البيئة، وشئون التعليم والطلاب بالجامعة  وأشاد بالمشاركة الفعالة للسادة عمداء ووكلاء الكيات لشئون خدمة المجتمع، وشئون التعليم والطلاب، ومنسقي تعليم الكبار، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلبة، والطالبات، وفرق العمل بكل من كلية "التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، التربية الرياضية"  لمُشاركتهم الفعالة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار.

جهود جامعة المنصورة لخدمة تعليم الكبار 

كما أشاد بجهود مركز جامعة المنصورة  لخدمات تعليم الكبار المبذولة  في التنسيق بين الجامعة وفرع هيئة تعليم الكبار بالدقهلية.

لمراجعة ملفات الطلاب الوافدين رئيس جامعة الأقصر يستقبل العضو الفني للإدارة المركزية

جامعة المنصورة الجديدة يناقش احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاقتصاد الازرق البحرية المصرية الهيئة العامة لتعليم الكبار التنمية المستدامة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مدار محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

لمراجعة ملفات الطلاب الوافدين رئيس جامعة الأقصر يستقبل العضو الفني للإدارة المركزية

جامعة المنصورة الجديدة يناقش احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

جامعة الإسكندرية تناقش استكمال الاستعدادات الإدارية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة أسيوط يبحث التعاون مع وفد "بياتيجورسك الروسية" (صور)

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-04-2024 في مصر

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية