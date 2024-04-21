ليفركوزن يتفادى الخسارة الأولى ويتعادل مع دورتموند 1/1 في الدوري الألماني

واصل فريق باير ليفركوزن سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، بالعودة بتعادل مثير من ميدان مضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن لقاءات الجولة رقم 30 من الدوري الألماني.

وسجل هدف دورتموند الوحيد نيكلاس فولكروج في الدقيقة (81)، وعدل لفريق ليفركوزن النتيجة جوسيب ستانيسيتش في الدقيقة (90).

وبتلك النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، كما رفع ليفركوزن رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة.

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تفاصيل مباراة دورتموند وليفركوزن

دخل ليفركوزن في أجواء المباراة سريعا، بتسديدة قوية من فريمبونج من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة الأولى، ذهبت أعلى العارضة.

وعاد فريمبونج للظهور من جديد في الدقيقة الثامنة، بالارتقاء لعرضية من تيلا مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى.

وتبعه هوفمان بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 14، ذهبت أيضا بعيدا عن المرمى.

وظهر دورتموند هجوميا للمرة الأولى في الدقيقة 16، بتسديدة من رايرسون من خارج المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وطالب ليفركوزن بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 31، بتعرض فريمبونج للإعاقة من قبل تشان، ولكن أظهرت تقنية الفار وجود الإعاقة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد فترة من الهدوء عاد ليفركوزن للمحاولة في الدقيقة 36، بتسديدة من جريمالدو من على حدود المنطقة ذهبت أعلى العارضة بقليل.

ونفذ جريمالدو بعدها مخالفة من على حدود المنطقة في الدقيقة 39، مسددا كرة مباشرة علت العارضة.

وكاد دورتموند أن يفتتح التسجيل على عكس سير اللعب في الدقيقة 42، بتسديدة قوية من سابيتزر من داخل المنطقة، تألق هراديكي في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، سدد تيلا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54 ذهبت أعلى العارضة.

وتحصل ليفركوزن على مخالفة في الجانب الأيمن في الدقيقة 57، نفذها جريمالدو بصورة مخادعة تجاه المرمى مباشرة، تألق كوبيل في إبعادها إلى ركنية.

وأهدر ليفركوزن فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 69، بعدما أرسل هوفمان عرضية أرضية في منطقة ال6 ياردة تجاه تيلا، الذي سدد كرة مباشرة تألق كوبيل في التصدي لها.

وظهر فريمبونج في الدقيقة 75 بمتابعة كرة مبعدة من دفاع دورتموند، ليسدد كرة من خارج المنطقة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وافتتح دورتموند التسجيل في الدقيقة 81، بمتابعة فولكروج عرضية من سابيتزر داخل المنطقة، ليسدد كرة على الطائر لمست أصابع حارس المرمى وسكنت الشباك.

وكاد ليفركوزن أن يعدل النتيجة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، عبر مخالفة نفذها جريمالدو بتسديدة مباشرة تألق كوبيل في التصدي لها.

ونجح ليفركوزن بعدها في تعديل النتيجة بالفعل، بارتقاء ستانيسيتش لعرضية من ركنية مسددا رأسية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).