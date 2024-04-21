الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

معهد فتيات القرنة يمثل «الأقصر الأزهرية» في تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي

روضة أحمد سيد الطالبة
روضة أحمد سيد الطالبة بمعهد فتيات القرنة، فيتو

 شاركت منطقة الأقصر الأزهرية التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربى، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وانطلقت تصفيات مشروع تحدي القراءة العربى في موسمها الثامن على مستوى المناطق الأزهرية، حيث شاركت منطقة الأقصر الأزهرية، بإشراف اللجنة التنسيقية للمشروع، والتى يترأسها فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر  الأزهرية، وبعضوية مدير إدارة الكتب والمكتبات الأستاذ أسامة عبد المنعم، والأستاذ سهير محمد أحمد مدير الكمبيوتر التعليمي، والأستاذ حمادة عوض الله، من إدارة الجودة.

Advertisements

وأثمرت جهود منطقة الأقصر الأزهرية عن صعود الطالبة، روضة أحمد سيد، الطالبة بمعهد فتيات القرنة والتي مثلت المنطقة بالتصفيات النهائية بقطاع المعاهد الأزهرية.

 

الشهادة الثانوية  الأزهرية

 وأجرت منطقة الأقصر الأزهرية، المقابلات المتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومساعدين ثقافيين بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالإدارات الخمس التابعة لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وتعلن اللجنة المشكلة النتيجة بعد اجتياز المقابلة واستكمال الإجراءات وتوافر الشروط للمتقدمين.

وقام بإجراء المقابلات لجنة مشكلة برئاسة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وبعضوية الوكيل الثقافى أحمد عبادي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومدير الامتحانات محمد بكرى، ومدير التنسيق حسن محمد أحمد،  الشيخ أحمد خليدي، مدير التعليم الثانوى،  الشيخ محمود الطيب, مدير التعليم الإعدادي، والشيخ محمود عرمان، مدير التعليم الابتدائى، والأستاذ حاتم، العضو بالشئون القانونية.   

 

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو القادم، وحدد قطاع المعاهد الأزهرية ما يقرب من 600 لجنة على مستوى الجمهورية لاستضافة الامتحانات، كما ستتم عملية التصحيح عقب انتهاء الامتحانات، حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

 

إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو

وكان الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 1 يونيو، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة. 

 

جدول امتحانات طلاب قسم علمي أزهري

ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما،  يوم السبت 1 يونيو بمادتي الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الاربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير. 

 

جدول امتحانات قسم أدبي أزهري

بينما القسم الأدبى فى 14 يوم،  يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 4 يونيو القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، الأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث، الأحد 23 يونيو التاريخ،الثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، الخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الاولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر معهد فتيات القرنة فيتو الأزهر الشريف امتحانات الثانوية الأزهرية مشروع تحدي القراءة العربي منطقة الأقصر الأزهرية

مواد متعلقة

مجلس جامعة الأقصر يوافق على تفعيل دورات تعلم اللغات

إقبال الوفود السياحية على مكتبة مصر العامة بالأقصر (صور)

"الأقصر": ضعف المياه عن بعض المناطق في مدينة الزينية غدا

مجلس جامعة الأقصر يوافق على اعتماد جداول امتحانات الكليات للفصل الدراسي الثاني

مياه الأقصر تبدأ حصاد محصول القمح بالغابات الشجرية

"رسم علم مصر" ورشة فنون تشكيلية بمكتبة الطفل بالأقصر

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون المشترك مع معهد تكنولوجيا المعلومات

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

التغيير الوزاري وحركة المحافظين، موعد وإجراءات التعديل وجهة الإعلان عنه

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

نجل شقيق صلاح السعدني يغيب عن عزائه اليوم، ما السبب؟

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية