معهد فتيات القرنة يمثل «الأقصر الأزهرية» في تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي

شاركت منطقة الأقصر الأزهرية التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربى، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وانطلقت تصفيات مشروع تحدي القراءة العربى في موسمها الثامن على مستوى المناطق الأزهرية، حيث شاركت منطقة الأقصر الأزهرية، بإشراف اللجنة التنسيقية للمشروع، والتى يترأسها فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وبعضوية مدير إدارة الكتب والمكتبات الأستاذ أسامة عبد المنعم، والأستاذ سهير محمد أحمد مدير الكمبيوتر التعليمي، والأستاذ حمادة عوض الله، من إدارة الجودة.

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وأثمرت جهود منطقة الأقصر الأزهرية عن صعود الطالبة، روضة أحمد سيد، الطالبة بمعهد فتيات القرنة والتي مثلت المنطقة بالتصفيات النهائية بقطاع المعاهد الأزهرية.

الشهادة الثانوية الأزهرية

وأجرت منطقة الأقصر الأزهرية، المقابلات المتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومساعدين ثقافيين بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالإدارات الخمس التابعة لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وتعلن اللجنة المشكلة النتيجة بعد اجتياز المقابلة واستكمال الإجراءات وتوافر الشروط للمتقدمين.

وقام بإجراء المقابلات لجنة مشكلة برئاسة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وبعضوية الوكيل الثقافى أحمد عبادي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومدير الامتحانات محمد بكرى، ومدير التنسيق حسن محمد أحمد، الشيخ أحمد خليدي، مدير التعليم الثانوى، الشيخ محمود الطيب, مدير التعليم الإعدادي، والشيخ محمود عرمان، مدير التعليم الابتدائى، والأستاذ حاتم، العضو بالشئون القانونية.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو القادم، وحدد قطاع المعاهد الأزهرية ما يقرب من 600 لجنة على مستوى الجمهورية لاستضافة الامتحانات، كما ستتم عملية التصحيح عقب انتهاء الامتحانات، حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو

وكان الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 1 يونيو، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة.

جدول امتحانات طلاب قسم علمي أزهري

ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، يوم السبت 1 يونيو بمادتي الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الاربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

جدول امتحانات قسم أدبي أزهري

بينما القسم الأدبى فى 14 يوم، يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 4 يونيو القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، الأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث، الأحد 23 يونيو التاريخ،الثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، الخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الاولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.