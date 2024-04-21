الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر العامة بالأقصر احتفالا باليوم العالمي عن للإبداع والابتكار

جانب من الندوة التثقيفية،
جانب من الندوة التثقيفية، فيتو

شاركت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر  في اليوم العالمي للابتكار والإبداع، وذلك إيمانا من مكتبة مصر العامة بضرورة المشاركة الفعالة في الأحداث المحلية والعالمية.

حيث قامت المكتبة اليوم بإعطاء إشارة البدء للاحتفال باليوم العالمي للابتكار والإبداع، والمقرر انعقاده في الحادي والعشرين من أبريل من كل عام، وذلك لإعلاء قيمة الابتكار والإبداع في حياة المجتمعات والشعوب.

ولذلك  نظمت مكتبة مصر العامه بالأقصر ندوة تثقيفية عن الإبداع والابتكار والتي حاضر فيها دكتور أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المستقبل الإبداع والابتكار والتراث، والدكتورة عفاف عبد الباسط.

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وصرح الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامه بالأقصر أن المكتبة لا تتواني عن إظهار الدعم للأطفال والشباب المبدعين والمبتكرين في كافة المجالات.

وتابع أن المكتبة تمد يد العون لجميع أبناء المحافظة وأيضا من خارج المحفظة، وذلك للاستفادة من أبنائنا وتخريج جيل يحمل المسئولية.


وعلي هامش اليوم تم تنظيم ورشة رسم للأطفال الموهوبين في مجال الرسم  وفي ختام اليوم دعت المكتبه كل الاطفال الذين يروا في أنفسهم بوادر الابتكار والإبداع ضرورة تنمية هذه البوادر. 

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