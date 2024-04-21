الأقصر تحصد المركز الثاني في بطولة الجمهورية لألعاب القوى (صور)

أكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بـ الأقصر، أن وزارة الشباب تهتم بالمتميزين رياضيًا، وأن الحصول على مراكز متقدمة يأتي نتيجة تدريبات مكثفة طوال العام.

جاء ذلك خلال حصد اللاعب خالد السيد شحات لاعب نادى الشبان المسلمين بالأقصر المركز الثاني ببطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت ٢٠ سنة بالمنيا تحت إشراف الاتحاد المصرى لألعاب القوى، ممثل محافظة الأقصر.

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اللاعب خالد السيد

تم ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، صلاح عز مدير إدارة الرياضة بالأقصر، عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، وفريق عمل نادي الأقصر الرياضي.

دورة الإسعافات الأولية

كما تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ فعاليات دورة " الإسعافات الأولية " بمركز شباب طيبة العوامية لأعضاء نادي التطوع بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

جاء ذلك بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وأدار الدورة التدريبية الدكتورة عفاف عبد الباسط عضو مجلس الادارة ومسئول الاغاثة ومدرب الاسعافات الأولية بفرع الأقصر، حيث قامت بتوضيح المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية ومعرفة مدى امكانية التدخل ( وعدمه) فى مختلف المواقف والحوادث الطارئة وأهم القواعد التى يجب مراعاتها عند التدخل،وتضمنت الدورة جلسة تدريبية ونقاشات جماعية،وتطبيقات عملية وتم تبادل الخبرات بين المشاركين.

وأيضا كيفية إجراء إسعافات أولية عند حالات الإغماء والكسور وضيق التنفس وغيبوبة السكر، معرفة كيفية إجراء إسعافات أولية للحروق والنزيف وذلك حتى وصول الطبيب أو إرسال الحالة إلى المستشفى، وتضمنت الدورة التدريبية مشاركة واسعة من الشباب المهتمين بتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأوضاع الطارئة.

وتعد هذه الدورة الأولى من سلسلة من الأنشطة التدريبية التي ستعقد ضمن خطة أندية التطوع لهذا العام، حيث سيتم تنظيم مزيد من الدورات وورش العمل لتمكين الشباب من المساهمة في تنمية المجتمع والتعامل مع الحالات الطارئة.

وتهدف الدورة إلي تطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبوها فى التدريب لتقديم المساعدة والإسعافات الأولية للآخرين وقت الحاجة.

مشروع 1000 بنت 1000 حلم

كما استمر تدريب مشروع 1000 بنت 1000 حلم في إطار الدور المجتمعي التي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستمرار التدريبات الاسبوعية لمشروع ألف بنت ألف حلم بمحافظة الأقصر ينفذ داخل ( مركز شباب طيبة العوامية - مركز شباب السلام بإسنا - نادي الشبان المسلمين بأرمنت - مركز شباب الحسينات - نادي المدينة المنورة )، يساهم في نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعيا.