الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

تعرف على المستشفيات الخاصة بإجراء الفحص الطبي للحجاج في الإسماعيلية

موسم الحج، فيتو
موسم الحج، فيتو

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، عن أماكن المستشفيات الخاصة بعمل الفحص الطبي لحجاج بيت الله الحرام لموسم الحج - 1445 / 2024.  

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أسماء المستشفيات 

وقالت مديرية الصحة في الإسماعيلية إن المستشفيات هي كل من مستشفي حميات الإسماعيلية، و  مستشفى فايد التخصصي، و مجمع الإسماعيلية الطبى. 

وكانت قد أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية عن فحص 10 آلاف و600 مواطنًا، ضمن المبادرة الرئاسية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، و9 آلاف و890 مواطنة بمبادرة صحة المرأه بإجمالي 20 ألفا و490 مواطنا من خلال 54 فريقا خلال الفترة الماضية.  

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تكثيف العمل على حزم المبادرات الرئاسية 

يأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسيه والارتقاء بالخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين . 

مبادرة فحص الأمراض المزمنة 

وأجرت وكيل وزارة الصحة فحص الأمراض المزمنه بمقر ديوان عام مديرية الصحة ضمن أعمال فريق المبادرة اليومي بفحص العاملين بالهيئات والمؤسسات والمديريات الخدميه المختلفه لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة، إلى جانب الفرق الثابتة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة.

إشادة بجهود الفرق الطبية 

وأشادت وكيل وزارة الصحة بجهود الفرق الطبية المتنقلة والثابتة للمبادرة وماتم تحقيقه من مستهدف من المواطنين خلال شهر رمضان المُبارك وأجازة عيد الفطر وحتى الآن،بالتواجد أمام دور العبادة والحدائق والمتنزهات واماكن التجمعات، فضلا عن خدمات التوعيه لفريق المشاركة المجتمعية لتعريف المواطنين بأهمية الاستفادة من خدمات «مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلى،والتعريف بمبادرات صحة المرأة والام والجنين ومبادرة السمعيات لحديثى الولادة.

الهدف من المبادرة 

وأوضحت الدكتوره هبه جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات بالمحافظة أن "مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» تهدف إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة كما تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم.

وأشارت الى أن فِرق المبادره ستواصل انتشارها بالتنسيق مع فريق التواصل المجتمعى برئاسة الدكتوره جيهان سامى لتقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية للمدارس والمصالح والمديريات الخدميه ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية ودور العباده وغيرها، حيث يتم تحديد مواعيدها بناءً على خطة متكامله لتغطية كافة مدن وقرى وأحياء المحافظة.

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