انطلاق البرنامج التدريبى لتأهيل وتنمية مهارات الكيميائيين العاملين بمحطات مياه الشرب

افتتح صباح اليوم المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر البرنامج التدريبى لتأهيل وتنمية مهارات الكيميائيين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى لمدن غرب ( ٦ أكتوبر - الشيخ زايد - السادات - النوبارية - برج العرب) والمنعقدة بمقر جهاز مدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من ٢١ أبريل ٢٠٢٤حتى ٢٤ أبريل ٢٠٢٤.

وذلك بحضور اللواء حازم زكى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة، الدكتور هانى يوسف مدير عام تنمية المواهب بالهيئة، الدكتور محمد عبداللطيف مدير عام إدارة البيئة بالهيئة، الدكتور عيد حجازى المشرف على اداره البيئة بجهاز ٦ أكتوبر، الدكتور محمد أسامة مدير إدارة الصرف الصحي باكتوبر.

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فى البداية اكد " النجار" على أهمية معالجة مياه الشرب حتى يحصل كل مواطن على مياه نقيه بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات فى سبيل ذلك والمحافظة على مصادر مياه الشرب من التلوث.

اوضح "زكى" أن هذه الدوره جزء من خطه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة التشغيل لمنظومه مياه الشرب والوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه المنظومه ووضع الحلول العلميه المناسبه.

وبدأت فاعليات اليوم الأول بمقدمه عن هيدرولوجيا المياه ومشاكل محطات مياه الشرب ومعالجه المياه بالكلور.

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى رقم 11 وخط الطرد الملحق بها، الذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة الصرف رقم 12، ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين، ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمحطة، ودخولها الخدمة، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وفي السياق نفسه، صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بأنه تم شن حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي في مدينة الصالحية الجديدة، بالتعاون بين إدارتي التنمية والبيئة بالجهاز، وشرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف شاهين، أنه تم مراجعة موقف الصرف الصناعي لـ 23 منشأة صناعية، حيث تم سحب عينات من الصرف النهائي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت غير المطابقة للكود المصري للصرف الصناعي.

كما تتم متابعة موقف الصرف الصناعي لـ 15 منشأة صناعية لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية.

التحكم في التلوث الصناعي

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، على ضرورة التحكم في التلوث الصناعي في جميع صوره وأشكاله من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة والصحة العامة والبيئة المحيطة، فضلًا عن الاستثمارات التي جرى إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بـ وزار ة الإسكان بدء تسليم شقق الإسكان المتميز للمستفيدين والمواطنين الفائزين بها بمدينة العبور الجديدة بداية يوم الاثنين 22 أبريل الجاري وحتى 13 يونيو المقبل.

ومن المقرر تسليم 1080 شقة بـ 45 عمارة بمنطقة عمارات الزهور وعلى المواطنين التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات الخاصة بالشقة قبل الاستلام.

وسيتم تسليم وحدات العمارتين ١ و٥٣، يوم الإثنين ٢٢/٤/2024، ووحدات العمارتين 2 و٥٤، يوم الثلاثاء ٢٣/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٣ و٥٥، يوم الأربعاء ٢٤/٤/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ٤ و٥٦، يوم الإثنين ٢٩/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٥ و٥٧، يوم الثلاثاء ٣٠/٤/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين، ٦ و٥٨، يوم الأربعاء ١/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٧ و٥٩، يوم الثلاثاء ٧/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ٨ و٦٠، يوم الأربعاء ٨/٥/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ٩ و٦١، يوم الخميس ٩/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٠ و٦٢، يوم الإثنين ١٣/٥/٢٠٢4، ووحدات العمارتين ١١ و٦٣، يوم الثلاثاء ١٤/٥/٢٠٢٤، ووحدات العمارتين ١٢ و٦٤، يوم الأربعاء ١٥/٥/٢٠٢٤.

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