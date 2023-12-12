حبس 6 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة أجنبي والتعدي عليه بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة أجنبي والتعدي عليه وإصابته، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

بداية الواقعة

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وسيدة، بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة "قيادة الأول- مُستأجــــرة" لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة "غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها" ترجل منهـــا شخصان وطالبا قائد السيارة بـ "كوريك" لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقــب انتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه باستخدام العصا الحديدية الخاصة "بالكوريك" مُحدثًا إصابتـــه بجرح بالرأس واستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار.

Advertisements

التحقيقات

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم (رخصة السيارة قيادة المجنى عليه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم ببيع السيارة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بالقليوبية) مقابل مبلغ مالى، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدى عميله سيئ النية (مالك معرض سيارات، مقيم بذات العنوان) وتم ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهمين

بناءً على ما سبق، قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة أجنبي والتعدي عليه وإصابته، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتحري حول الواقعة.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.