الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 162 فرد خرطوش وفحص 58 سائقًا للكشف عن المخدرات أعلى الطرق

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 12 حادث تجارة المخدرات والسرقات، و48 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و370 تاجر مخدرات بحوزتهم 241 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 163 فردًا محليَّ الصنع.

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 25 ألف مخالفة مرورية وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم بالإضافة إلى إعادة 3 سيارات ودراجة نارية مسروقة.

Advertisements

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.


عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة العامة للمرور قطاع الأمن العام الاتجار في المواد المخدرة حملات وزارة الداخلية

مواد متعلقة

مخالفات مرورية تعرضك للحبس 2024

تحرير 430 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 745 حكما قضائيا بـ 3 محافظات

ضبط هاكرز يخترق حسابات الفيس بوك ويطلب أموالا من أصدقاء الضحايا

انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية أعلى دائري ميدان لبنان (صور)

بـ12 محافظة، سيارات السجل المدني المتنقل تستخرج 21 ألف وثيقة مميكنة (صور)

ضبط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في المنوفية والجيزة

مقتل عامل وإصابة آخر بوابلا من الرصاص في مشاجرة بقنا

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-04-2024 في مصر

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية