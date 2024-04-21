الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

بالتزامن مع بداية موسم توريد القمح 2024 ...

توريد 1300 طن قمح لـ 17 موقعا تخزينيا في سوهاج (صور)

عملية توريد القمح،فيتو
عملية توريد القمح،فيتو

 قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن مديرية الزراعة بالمحافظة قد أنهت استعداداتها لموسم توريد الأقماح 2024، وبدأ بالفعل 17 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة، من شون وصوامع وهناجر، ومراكز تجميع، في استلام محصول القمح من المزارعين منذ 15 أبريل الجاري، حيث بلغت المساحة المنزرعة بسوهاج هذا العام  183 ألفا و518 فدانا بجميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن مواقع التخزين والاستلام بنطاق المحافظة قد تلقت حتى الآن 1327 طنا و878 كيلو من الأقماح، لافتا إلى استمرار عملية التوريد دون معوقات.
 

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محافظ سوهاج توريد أكثر من 1300 طن قمح حتى الآن

 وأوضح الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن المديرية استعدت منذ وقت مبكر لموسم الحصاد من خلال تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح، مؤكدا على التنسيق بين كافة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسهولة توريد الأقماح.


 17 موقعا تخزينيا تستقبل موردين الأقماح بنطاق المحافظة بسعة تخزينية تتخطى 169 ألف طن

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم التنسيق بين إدارات الزراعة، والتموين، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، لضمان سهولة عملية تسليم المحصول وتخزينه، والتي تضمنت تجهيز الصوامع والهناجر والشون لاستقبال التوريدات بشكل منظم للتيسير على الموردين، بهدف تسهيل عملية تسلم المحصول من المزارعين، وتجنب الزحام والتكدس أمام جهات التوريد بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف أنه تم تنظيم العديد من حملات التوعية للمزارعين؛ لتعريفهم بإجراءات وجداول التوريد، بما يساعد على تفادى أى ازدحام أو تكدس، لافتا إلى تخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة سير عملية التوريد بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أى معوقات قد تظهر خلال عملية التوريد، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاجية لمحصول القمح ١٨ إردبًا للفدان، وتم تحديد سعر إردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة، وهى: ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥،  و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥.

وأشار وكيل زراعة سوهاج إلى أن إجمالي السعة التخزينية بنطاق المحافظ يبلغ 169748 طنًا، وجاري العمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد، وحث المزارعين والتوعية بأهمية التوريد؛ لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح، الذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين فى ظل دعم الدولة الحالي للموردين وتحديد سعر عادل للتوريد.

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