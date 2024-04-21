خبير تربوي يقدم إرشادات لتنظيم وقت الطلاب أثناء فترات انقطاع الكهرباء

قدم الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، إرشادات ونصائح للطلاب لتنظيم الوقت أثناء فترات انقطاع الكهرباء، خلال فترة المذاكرة قبل انطلاق امتحانات نهاية العام 2024.

امتحانات نهاية العام 2024

وقدم الخبير التربوي عدد من النصائح للطلاب للتعامل والمذاكرة بشكل فعال من خلال عدة إجراءات تشمل:

. تحديد الطالب الفترة التى تنقطع فيها الكهرباء في منزله يوميا مثلا من الساعة ١٢ إلى ٢وقيامه بضبط وإدارة وقته في ضوء تلك الفترة

. استيقاظ الطالب مبكرا من النوم قبل انقطاع الكهرباء بأربع ساعات على الأقل لبدء المذاكرة

. يمكن للطالب الاتفاق مع زميل له بالمذاكرة عنده خلال فترة انقطاع الكهرباء ما دامت لا تنقطع عنده في نفس الوقت، على أن يأتى زميله للمذاكرة عند الطالب في وقت انقطاع الكهرباء عنده

. في حالة اعتماد الطالب على الانترنت لا بد ان يقوم بتحميل كل ما يحتاج اليه من مواد وطباعته في ورق حتى يستطيع استذكار دروسه في فترة الانقطاع

. استغلال الطالب الأماكن المضيئة في بيته أثناء فترات انقطاع الكهرباء مثل السطح أو البلكونه أو غرفة يدخلها الشمس

. تقليل الطالب من تضييع الوقت في فترات ما قبل وما بعد انقطاع الكهرباء

. يمكن للطالب استخدام ما قام بتحميله من مواد على جهاز الموبايل أو التاب أو اللاب أثناء فترات انقطاع الكهرباء، فضلا عما قام بطباعته

.محاولة ضبط الطالب مواعيد دروسه الخارجية مع فترة انقطاع الكهرباء قدر الإمكان أو على الأقل قيامه ببعض الأمور الخارجية المطلوبة منه أثناء تلك الفترة

. استغلال الطالب فترة الانقطاع في النوم في حالة الفشل التام في استغلالها في التحصيل لاستعادة نشاطه وتركيزه في ضوء استيقاظه مبكرا

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عبر محركات البحث المختلفة، عن موعد عقد امتحانات صفوف النقل لنهاية العام الدراسي الحالي 2024-2023.

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

امتحانات نهاية العام

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسؤولية وضع جداول الامتحانات وإعلانها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

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وأكدت الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما شددت على عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفق الجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.