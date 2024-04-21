تأجيل جلسة محاكمة شاب قتل والدته حرقًا في الغربية

قررت الدائرة الثالثة بجنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة أمه بإضرام النيران في جسدها بواسطة مواد حارقة إلى جلسة الأسبوع الرابع من جلسة للشهر القادم لحين الانتهاء من عرضه علي الصحه النفسية.

توافر أركان القتل العمد

وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد قرر إحالة المتهم إبراهيم ع بإنهاء حياة أمه عايدة عبد الخالق دبور إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتوافر أركان القتل العمد والترصد بإزهاق روح المجني عليها بواسطة زجاجة مواد كاوية "حارقة " إثر خلافات أسرية كانت دوافع رئيسية لارتكاب الجريمة.

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وأفادت النيابة العامة في قرار الإحالة بأن المتهم أسقط عمدا والدته المجني عليها بواسطة المواد الحارقة قاصدا التخلص منها.

واختتمت النيابة العامة فحوي قرار الإحالة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسه احتياطيا علي ذمة المحاكمة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول العثور على جثة هامدة للمجني عليها "الأم".

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط الابن المتهم وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس المتهم علي ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.