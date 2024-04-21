الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تأجيل جلسة محاكمة شاب قتل والدته حرقًا في الغربية

تأجيل جلسة محاكمة
تأجيل جلسة محاكمة الابن العاق بالمحلة،فيتو

 قررت الدائرة الثالثة بجنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهم  بإنهاء حياة أمه بإضرام النيران في جسدها بواسطة مواد حارقة إلى جلسة الأسبوع الرابع من جلسة للشهر القادم لحين الانتهاء من عرضه علي الصحه النفسية.

خير بلدنا من قلب الغيطان، موسم حصاد الفاصوليا في الغربية (بث مباشر)

الخير فى غيطان الغربية، انطلاق موسم حصاد البصل والكيلو بـ5 جنيهات (بث مباشر)

توافر أركان القتل العمد

وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد قرر إحالة المتهم إبراهيم ع بإنهاء حياة أمه عايدة عبد الخالق دبور إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتوافر أركان القتل العمد والترصد بإزهاق روح المجني عليها بواسطة زجاجة مواد كاوية "حارقة " إثر خلافات أسرية كانت دوافع رئيسية لارتكاب الجريمة.

Advertisements

 

وأفادت النيابة العامة في قرار الإحالة بأن المتهم أسقط عمدا والدته المجني عليها بواسطة المواد الحارقة قاصدا التخلص منها.

واختتمت النيابة العامة فحوي قرار الإحالة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسه احتياطيا علي ذمة المحاكمة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول العثور على جثة هامدة للمجني عليها "الأم".

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط الابن المتهم وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس المتهم علي ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية أحداث محافظة الغربية اليوم

مواد متعلقة

خير بلدنا من قلب الغيطان، موسم حصاد الفاصوليا في الغربية (بث مباشر)

الخير فى غيطان الغربية، انطلاق موسم حصاد البصل والكيلو بـ5 جنيهات (بث مباشر)

30 سنة شقاء.. أم محمد أشهر بائعة سمك في طنطا: جوزت بناتي من شغلي وبساعد زوجى المريض (فيديو)

رئيس جامعة طنطا يفتتح كلية الفنون التطبيقية

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

ساويرس يستجيب للاقتراح، عرض الصوت والضوء مجانًا للأيتام والطلبة والفقراء

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

وفاة تاجر حزنًا على رحيل والده ببني سويف، شقيقه: دخل في غيبوبة بنفس اليوم

تعرف على هدافي الكونفدرالية قبل لقاء الزمالك ودريمز

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية