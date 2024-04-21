الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

خير بلدنا من قلب الغيطان، موسم حصاد الفاصوليا في الغربية (بث مباشر)

موسم حصاد الفاصوليا
موسم حصاد الفاصوليا في الغربية،فيتو

يعد محصول الفاصوليا من أهم وأقدم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة الغربية، حيث رصدت كاميرا فيتو خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية علي "فيس بوك"، بداية موسم الحصاد لمحصول الفاصوليا داخل أحد الحقول الزراعية بقرية شرشابة لبدء عملية دراس الفاصوليا لبيعها وتصديرها للخارج.


 

محافظ الغربية يتفقد أعمال توريد القمح خلال زيارة مفاجئة لشونة بسمنود

محافظ الغربية يتابع أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري الرباط بالمحلة

أفضل المحاصيل

يقول مصطفي أبو سليمان أحد المزارعين ومقيم بشرشابة إحدى قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية، إن محصول الفاصوليا هذا العام من أفضل المحاصيل التى تم زراعتها حيث حقق الفدان أعلى إنتاجية له منذ سنوات عديدة وبلغ من طن إلى طن و250 كيلو للفدان كل حسب طبيعية التربة الزراعية.

Advertisements

ويشير أبو سليمان إلى أن محصول الفاصوليا لا يحتاج إلى جهد كبير سوى فى الأيام الأولى من زراعتها حيث تحتاج إلى الاهتمام بها حتى يمر شهر عليها ويتم رشها أكثر للحفاظ للقضاء على الآفات الزراعية.

ويضيف أن حصاد محصول الفاصوليا هذا العام جيد جدا وذلك بسبب التغيرات المناخية التى تسببت فى نمو المحصول وعدم تعرضها للندوة، وأن محصول هذا العام يعد من أفضل المحاصيل وأفضل إنتاجية للفدان حيث بلغ إنتاجية للفدان من طن إلى طن وربع وهذا يعد محصول من أفضل المحاصيل إنتاجية.

ويضيف أبو سليمان أن محصول الفاصوليا بمحافظة الغربية، يعد من أفضل المحاصيل التى يتم زراعتها نظرا لجودة التربة فى الدلتا لانها أرض سمراء جيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية أحداث محافظة الغربية اليوم

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد أعمال توريد القمح خلال زيارة مفاجئة لشونة بسمنود

محافظ الغربية يتابع أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري الرباط بالمحلة

30 سنة شقاء.. أم محمد أشهر بائعة سمك في طنطا: جوزت بناتي من شغلي وبساعد زوجى المريض (فيديو)

في طنطا، نافورة محطة السكة الحديد تتحول إلى كتلة نار والأهالي يصابون بحالة فزع

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

ساويرس يستجيب للاقتراح، عرض الصوت والضوء مجانًا للأيتام والطلبة والفقراء

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

موعد إعلان جاهزية ياسر إبراهيم للعودة إلى حسابات كولر

زغلول صيام يكتب: اعيدوا لمهنة الصحافة والإعلام وقارها قبل فوات الآوان!!

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية