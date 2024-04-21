خير بلدنا من قلب الغيطان، موسم حصاد الفاصوليا في الغربية (بث مباشر)

يعد محصول الفاصوليا من أهم وأقدم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة الغربية، حيث رصدت كاميرا فيتو خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية علي "فيس بوك"، بداية موسم الحصاد لمحصول الفاصوليا داخل أحد الحقول الزراعية بقرية شرشابة لبدء عملية دراس الفاصوليا لبيعها وتصديرها للخارج.





أفضل المحاصيل

يقول مصطفي أبو سليمان أحد المزارعين ومقيم بشرشابة إحدى قرى مركز زفتي بمحافظة الغربية، إن محصول الفاصوليا هذا العام من أفضل المحاصيل التى تم زراعتها حيث حقق الفدان أعلى إنتاجية له منذ سنوات عديدة وبلغ من طن إلى طن و250 كيلو للفدان كل حسب طبيعية التربة الزراعية.

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ويشير أبو سليمان إلى أن محصول الفاصوليا لا يحتاج إلى جهد كبير سوى فى الأيام الأولى من زراعتها حيث تحتاج إلى الاهتمام بها حتى يمر شهر عليها ويتم رشها أكثر للحفاظ للقضاء على الآفات الزراعية.

ويضيف أن حصاد محصول الفاصوليا هذا العام جيد جدا وذلك بسبب التغيرات المناخية التى تسببت فى نمو المحصول وعدم تعرضها للندوة، وأن محصول هذا العام يعد من أفضل المحاصيل وأفضل إنتاجية للفدان حيث بلغ إنتاجية للفدان من طن إلى طن وربع وهذا يعد محصول من أفضل المحاصيل إنتاجية.

ويضيف أبو سليمان أن محصول الفاصوليا بمحافظة الغربية، يعد من أفضل المحاصيل التى يتم زراعتها نظرا لجودة التربة فى الدلتا لانها أرض سمراء جيدة.