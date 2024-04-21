الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يطمئن على انتظام العملية التعليمية بالمدارس

وكيل التعليم يتفقد
وكيل التعليم يتفقد المدارس،فيتو

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية،ومتابعة امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والامتحانات العملية للصفوف الأول والثاني الاعدادي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مؤكدًا انتظامها دون أية معوقات.

وحرص الدكتور علاء جودة على تفقد الفصول الدراسية وتابع امتحانات الطلاب عن شهر مارس، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

Advertisements

كما تفقد وكيل المديرية، فصول مدرستي على عبد الشكور الرسمية للغات، التابعة لادارة شرق كفرالشيخ  التعليمية ودورات المياه للإطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة التطوير التكنولوجي، كما تفقد الفصول، والمكتبة وأدار نقاشا مع الطلاب.

 

txt

محافظ كفر الشيخ يعلن بدء أعمال رفع كفاءة طرق مركزي قلين وفوه


 

وفي وقت سابق، فقد افتتح الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نادى العلوم بمدرسة الشهيد محمد ناصر الرشيدي بإدارة دسوق التعليمية، بناء على توجيهات محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سامح داود، مدير عام الادارة، والدكتورة هناء نويجي، وكيل الادارة، ومحمد السنهوري، موجه عام العلوم، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية.

وتفقد وكيل المديرية، معارض التربية الفنية والزراعية ومعرض العلوم الدائم بالمدرسة، وتم تكريم القائمين عليه، كما شهد معرض ختام الانشطة بمجمع الاشراف التابع لادارة دسوق التعليمية، والتي ضمت عروض رياضية، وفقرات غنائية، ومناهضة التنمر، واستعراض عن أكتوبر في عيون العرب، واستعراض الجمال معاملة، وعرض بلغة الإشارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العملية التعليمية مديرية التعليم امتحانات كفر الشيخ طلاب كفر الشيخ

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

ساويرس يستجيب للاقتراح، عرض الصوت والضوء مجانًا للأيتام والطلبة والفقراء

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

وفاة تاجر حزنًا على رحيل والده ببني سويف، شقيقه: دخل في غيبوبة بنفس اليوم

تعرف على هدافي الكونفدرالية قبل لقاء الزمالك ودريمز

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية