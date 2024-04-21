وكيل "تعليم كفر الشيخ" يطمئن على انتظام العملية التعليمية بالمدارس

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية،ومتابعة امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والامتحانات العملية للصفوف الأول والثاني الاعدادي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مؤكدًا انتظامها دون أية معوقات.



وحرص الدكتور علاء جودة على تفقد الفصول الدراسية وتابع امتحانات الطلاب عن شهر مارس، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

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كما تفقد وكيل المديرية، فصول مدرستي على عبد الشكور الرسمية للغات، التابعة لادارة شرق كفرالشيخ التعليمية ودورات المياه للإطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة التطوير التكنولوجي، كما تفقد الفصول، والمكتبة وأدار نقاشا مع الطلاب.





وفي وقت سابق، فقد افتتح الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نادى العلوم بمدرسة الشهيد محمد ناصر الرشيدي بإدارة دسوق التعليمية، بناء على توجيهات محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سامح داود، مدير عام الادارة، والدكتورة هناء نويجي، وكيل الادارة، ومحمد السنهوري، موجه عام العلوم، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية.

وتفقد وكيل المديرية، معارض التربية الفنية والزراعية ومعرض العلوم الدائم بالمدرسة، وتم تكريم القائمين عليه، كما شهد معرض ختام الانشطة بمجمع الاشراف التابع لادارة دسوق التعليمية، والتي ضمت عروض رياضية، وفقرات غنائية، ومناهضة التنمر، واستعراض عن أكتوبر في عيون العرب، واستعراض الجمال معاملة، وعرض بلغة الإشارة.