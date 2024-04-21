الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن بدء أعمال رفع كفاءة طرق مركزي قلين وفوه

رفع كفاءة الطرق،فيتو
رفع كفاءة الطرق،فيتو

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، برئاسة اللواء علاء يوسف، في أعمال تجريف وإزالة الطبقة الإسفلتية القديمة بمنطقة المستوصف والبدرى، بمركز فوة، ضمن جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023- 2024.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال التمهيد والتجريف، ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحي - غاز".

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رفع كفاءة الطرق بقلين وفوه

كما شدد اللواء جمال نور الدين، على ضرورة استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ،  والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

كما تابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع المستشفى المركزى بقلين، مؤكدًا على الإنتهاء من كافة أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحي - غاز"، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023/2024.

 

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وأكد استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ،  والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.


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رصف الطرق طرق فوه طرق قلين محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ

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