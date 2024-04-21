الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

توريد 2579 طن قمح للشون والصوامع بأسيوط

صوامع وشون أسيوط،
صوامع وشون أسيوط، فيتو

  قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يتابع بصفة دورية جهود استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، لافتًا إلى استقبال 2579 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بجميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة مشيرًا إلى انتظام أعمال التوريد دون أية عقبات أو معوقات.

 

توريد محصول القمح

 وأكد محافظ أسيوط أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة ومتابعة إجراءات توريد الأقماح من خلال اللجان المشكلة للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

 

حصاد 20 ألفا و100 فدان قمح 

 وأوضح المحافظ أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة  بلغت 174 ألفا و757 فدانًا وتم حصاد 20 ألفا و100 فدان منها حتى الآن، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

 

تكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح

وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح.

 

توريد 39 طنا و400 كجم بشون البنك الزراعي المصري

من جانبه أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 39 طنا و400 كجم بشون البنك الزراعي المصري و15469 طنا و671 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 970 طنا و876 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 2579 طنا و947 كجم قمح.

توريد 510 أطنان قمح بـ 28 شونة ومركز تجميع بأسيوط

تجهيز 28 مركز تجميع و13 لجنة لاستلام محصول القمح بأسيوط

 

 يذكر أن محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته بتشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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