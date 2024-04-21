الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

محافظ أسيوط يتابع معدلات رصف الطرق ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة للوقوف على معدلات ونسب الأداء وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بقطاع الرصف باعتباره أحد شرايين التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واسراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق بأسيوط وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام.

إنجاز رصف الشوارع بنطاق المحافظة

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء - خطة الرصف المنفذة بكل مركز ومدينة والأعمال المتبقية وفقًا للجداول الزمنية المحددة ووجه المحافظ تسريع معدلات الأداء ورفع نسب إنجاز رصف الشوارع بنطاق المحافظة للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في الخطة الاستثمارية مؤكدًا إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.

تحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة مشددًا على ضرورة العمل بالتوازى بكافة الشوارع المدرجة والمستهدفة بالخطة لنهو  الأعمال المقررة مع التأكيد على الإلتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظًا على الصالح العام مع ضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف وتذليل العقبات أولًا بأول لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتقديم خدمات أفضل.

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وراجع المحافظ بيان الطرق المدرجة بالخطة ونسب الانجاز بها معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة مشددًا على ضرورة الحفاظ على الرصف وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير فيه.

واشار إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال.

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