الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

بلاش تحرقها، مبادرة جديدة لمنع حرق المخلفات الزراعية بمركز شباب الخارجة

مبادرة بالوادي الجديد،
مبادرة بالوادي الجديد، ڤيتو

 نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات المبادرة المجتمعية، "بلاش تحرقه واستفاد بيه"، لمواجهة حرق المخلفات الزراعية ومخلفات البناء بواحات الوادي الجديد.

شارك باللقاء وإطلاق المبادرة، مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء شوقي والدكتور إبراهيم محمد مدير إدارة التثقيف السياسي بمديرية الشئون الصحية، وطارق يحيى شامى من إدارة الحماية المدنية، والمهندس عادل سبع من جهاز شئون حماية البيئة.

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وأوضح بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الأحد، أن اللقاء يأتي فى إطار خطة الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ممثلة فى إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمحافظة الوادى الجديد بمشاركة عدد 50 مشاركا.

البرنامج القومى لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية

 وأكد بهاء، أن المبادرة ضمن المبادرات التى تم الخروج بها من البرنامج القومى لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، لافتًا إلى أن فكرة المبادرة تنقسم إلى قسمين قسم توعوي، قسم عملى وهو كيفية التدريب على فرم مخلفات النخيل واستخراج سماد عضوى وعلف للحيوانات.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلي أن الفعاليات تضمنت لقاءا توعويا حول حرائق مخلفات النخيل والأضرار الناتجة عنه، أن حرق المخلفات الزراعية، يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ونشوب الحرائق، وهدر للموارد الزراعية من أسمدة ومياه.

أضرار حرق المخلفات الزراعية 

 ولفت بهاء، إلي أن فعاليات المبادرة تأكيد أن إشعال النيران في مخلفات النخيل داخل المزارع نتائج سلبية، من بينها: الإضرار بطبقة الأوزون، والتلوث البيئي الناتج من عملية الحريق، ومخاطر الحرائق داخل المزارع وانتقالها إلى مواقع أخرى، إضافة إلى قتل للأحياء الدقيقة في التربة «الأعداء الحيوية».

وأكد ضيوف المبادرة، أن حرق المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والتي تعد أخطر أنواع المخلفات إذا ما تم التخلص منها بالحرق الأمر الذي قد يرفع معدلات التلوث البيئي. فما زالت الأدخنة تتطاير بمحيط الأحياء السكنية وتتصاعد وسط استهجان الأهالي، وفي الآونة الأخيرة بدأت هذه الظاهرة بالانتشار والتوسع مما يشكل خطرا في حال شب حريق في المزارع وبالقرب من المباني والأحياء السكنية نتيجة هذه التصرفات.

واضافت الفعاليات: تستخدم مخلفات النخيل في تصنيع السماد العضوي "الكمبوست"، وكذلك "الفيرمي كمبوست"؛يستفيد منه المزارع في تغذية أرضه، بدلا من السماد الكيماوي.

يذكر أن المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

 

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الشباب والرياضة بالوادي الجديد المخلفات الزراعية الوادى الجديد حرق المخلفات الزراعية مخلفات النخيل مركز شباب الخارجة

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