السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ألف بنت ألف حلم، مشروع قومي للفتيات في كرة القدم بالوادي الجديد

مشروع قومي للفتيات
مشروع قومي للفتيات في كرة القدم بالوادي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، المشروع القومي "ألف بنت.. ألف حلم" في خماسي كرة القدم للفتيات.

وأوضح بهاء الدين شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، أن المشروع جرى تنفيذه بمقر مركز شباب قرية "تنيدة" التابعة لمركز بلاط، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة للفتيات، ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة في كل مكان بصورة مستمرة، حيث يجري التدريب تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال كرة القدم.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المشروع يقام لـ 5 مراكز على مستوى قطاعات المحافظة، ويستهدف تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وكذلك نشر ثقافة اللعبة للفتيات لجميع الفئات العمرية، ويهدف من وراء ذلك، تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على المرأة، ويجري توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.

Advertisements

وعلى صعيد متصل حصد البطل محمد محمود عيد آدم "كلالا"، ابن محافظة الوادي الجديد، الميدالية الذهبية في سباق 400 م عدو والأول على الجمهورية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 20 سنة المقامة بإستاد جامعة المنيا ليتأهل إلى بطولة شمال أفريقيا.

ومن جانبه قدم الكابتن محمد يونس المدير الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، التهنئة للبطل لإضافة إنجاز جديد وذلك في آخر محطات اللاعب الاستعدادية للبطولة العربية وبطولة شمال إفريقيا بعد أن تأهل إلى المنتخب الوطني المصري مؤخرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ألف بنت ألف حلم الشباب والرياضة بالوادي الجديد الوادى الجديد ممارسة الرياضة مشروع قومي

مواد متعلقة

توريد 4 آلاف طن قمح للشون والصوامع بالوادي الجديد

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد تنعى أحد طلابها بعد وفاته في حادث

الخارجة التعليمية تبحث الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي

الأكثر قراءة

المخ بـ "يتعفن"، أنور الأتربي يكشف أعراض المرض الخطير الذي أصاب صلاح السعدني (فيديو)

يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

Advertisements

منوعات

المزيد

العلماء يصنعون أول ماسة من مادة الكربون الكيميائية

على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

السلطات الفرنسية ترحل إماما جزائريا لهذا السبب

تفكيك شبكة للاتجار بالعناكب والزواحف في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 20-4-2024

1320 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر أبريل

اليورو يحافظ على ثباته مقابل الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 20-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأخذ بالأسباب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 25 من سورة مريم

ما حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية