ألف بنت ألف حلم، مشروع قومي للفتيات في كرة القدم بالوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، المشروع القومي "ألف بنت.. ألف حلم" في خماسي كرة القدم للفتيات.

وأوضح بهاء الدين شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، أن المشروع جرى تنفيذه بمقر مركز شباب قرية "تنيدة" التابعة لمركز بلاط، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة للفتيات، ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة في كل مكان بصورة مستمرة، حيث يجري التدريب تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال كرة القدم.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المشروع يقام لـ 5 مراكز على مستوى قطاعات المحافظة، ويستهدف تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وكذلك نشر ثقافة اللعبة للفتيات لجميع الفئات العمرية، ويهدف من وراء ذلك، تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على المرأة، ويجري توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.

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وعلى صعيد متصل حصد البطل محمد محمود عيد آدم "كلالا"، ابن محافظة الوادي الجديد، الميدالية الذهبية في سباق 400 م عدو والأول على الجمهورية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 20 سنة المقامة بإستاد جامعة المنيا ليتأهل إلى بطولة شمال أفريقيا.

ومن جانبه قدم الكابتن محمد يونس المدير الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، التهنئة للبطل لإضافة إنجاز جديد وذلك في آخر محطات اللاعب الاستعدادية للبطولة العربية وبطولة شمال إفريقيا بعد أن تأهل إلى المنتخب الوطني المصري مؤخرًا.