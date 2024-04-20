معركة الرجل الأول في محافظات مصر.. ماذا فعل الهجان في القليوبية خلال 5 سنوات.. صداع القمامة المزمن وتجاهل تعليمات رئيس الوزراء

يترقب المجتمع المصري إجراء حركة محافظين جديدة خلال الأيام المقبلة، تماشيا مع أحكام الدستور، خاصة بعد بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا لقانون الإدارة المحلية دخل المحافظون الحاليون مرحلة تسيير الأعمال عقب تنصيب الرئيس بفترة ولاية جديدة، وذلك لأنهم مستقيلون بحكم القانون وفقًا للمادة 25 من القانون 43 لسنة 1979.

وإجراء حركة محافظين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك هو حديث الساعة للعاملين بدواوين المحافظات وبوزارة التنمية المحلية، فالجميع يترقب إجراء التغيير عقب العيد مباشرة.

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«فيتو» فى هذا الملف تكشف كواليس الحركة المرتقبة وترصد كشف حساب المحافظين.

قال مصدر مسئول داخل وزارة التنمية المحلية لـ«فيتو»، إن هناك حديثا عن إجراء حركة محافظين بالفعل، ولكنها لن تطول الجميع، حيث سيشمل التغيير ما يقرب من 13 محافظة، وسيشمل تغيير محافظين ونوابهم وضخ دماء جديدة.

وحسب المصدر، هناك من سيتم تجديد الثقة به وهناك من سيتم تصعيده ليكون محافظا مع الإطاحة بأحدهم بسبب المشكلات الأخيرة التى طفت على السطح مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وكشف المصدر لـ“فيتو” أن مؤشرات التغيير قد تطول محافظات القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والغربية والوادى الجديد وأسيوط والمنيا وبورسعيد، كما سيتم تعيين محافظ جديد للبحيرة، حيث ظل خلو المنصب منذ تعيين اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية، على أن يتم الإطاحة بالدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة بسبب غضب نواب البرلمان من أدائها وعدم احترامها للمواعيد.

وأوضح المصدر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لن تتدخل فى حركة المحافظين، ولكن سيكون لها دور فى تقييم المحافظين ونوابهم ومدى رضاء الشارع المصرى عنهم، مع وضع قائمة بأسماء المحافظين ونواب المحافظين غير المتعاونين والمتفاعلين مع طلبات أعضاء اللجنة والمواطنين.

وأكد المصدر أن محافظات الصعيد سيترشح لها أبناء المؤسسة الشرطية، بينما المحافظات الحدودية سيتم ترشيح أبناء المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن الحركة تأخر صدورها بسبب عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان توافر الخدمات للمواطن أثناء الإجازة، فضلا عن استكمال تقارير الجهات السيادية عن المحافظين الحاليين والأسماء المرشحة.

وأردف المصدر أن هناك تقارير تم إعدادها لتقييم المحافظين الحاليين وفقًا لعدة معايير، تساعد القيادة السياسية فى اتخاذ القرار، أهمها مدى تفاعل المحافظين مع شكاوى وطلبات المواطنين، ومدى متابعة كل محافظ للمشروعات القومية داخل محافظته ومواجهة العقبات وحلها ونسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وتنفيذ الخطط الاستثمارية، وكيفية إدارة الأزمات والكوارث والاستعداد لها.

أيضًا التعاون مع نواب البرلمان، ومدى كفاءتهم فى زيادة موارد الدولة وخلق فرص استثمارية للمستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب من أولويات التقييم، كما سيتم أيضًا وضع تعامل المحافظين مع تعديات الأراضى الزراعية فى عين الاعتبار، والاهتمام بملفات النظافة والإشغالات وبناء أسواق حضارية، كذا الاهتمام بملف العشوائيات.

وأكد المصدر لـ«فيتو» أنه بجانب تقييم المحافظين فى أدائهم بناء على إنجازاتهم وإخفاقاتهم فى الملفات السابق ذكرها هناك تقييمات من جهات رقابية تقوم أيضًا بالتحرى عن الأسماء الجديدة المرشحة، موضحا أن هناك توقعات بتصعيد أحد المحافظين لمنصب وزير، على غرار ما حدث مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والذى تم تصعيده من منصب محافظ البحيرة إلى وزير التنمية المحلية.

سقطات وهفوات وبعض الإنجازات.. يمكن اعتبار ذلك عنوان الفترة التى قضاها عبد الحميد الهجان محافظا للقليوبية منذ 2019 وحتى الآن، ورغم أنه كان محافظا لقنا منذ 2013 إلا أن عمله بالمحليات لم يخل من بعض الهفوات رغم أنه يحسب له الأداء الجيد فى ملف إزالة التعديات ومعدلات أداء مشروعات حياة كريمة وتطوير كورنيش النيل ببنها والشبكة الوطنية للطوارئ وعلى النقيض تمثلت الإخفاقات فى ملفات النظافة والطرق ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية وإلغاء لقاءات المواطنين.

صداع مشكلة القمامة

مشكلة القمامة وأزمات المحليات مسلسل لا ينتهى فى محافظة القليوبية بالرغم من الحلول المختلفة إلا أنها باءت بالفشل فى المدن سواء الصغيرة أو الكبيرة حيث باتت القمامة منتشرة فى كل مكان مما سبب الضيق للمواطنين.

الأسواق العشوائية

رغم جهود المحافظ فى تنظيم الأسواق وإنشاء سوق حضارى ببنها، إلا أن المشروع توقف فى باقى المدن التى باتت تختنق بالأسواق العشوائية والإشغالات التى أضرت بالحركة المرورية وحياة السكان.

إلغاء لقاءات المواطنين

رغم تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس المحافظين على ضرورة عقد لقاءات جماهيرية ونزول المسئولين للشارع إلا أن عبدالحميد الهجان ضرب بهذه التعليمات عرض الحائط وقرر إلغاء اللقاءات مع المواطنين والتى كانت بروتوكولا أسبوعيا أو شهريا دائما يجمع المحافظ بالمواطنين وينظر فى حل مشكلاتهم.. واستمرارا لقرارات المحافظ غير المفهومة فقد قرر أيضا منع الصحفيين من حقهم فى حضور جلسات المجلس التنفيذي.

إزالة التعديات

حققت القليوبية معدلات تنفيذ مرضية بالنسبة لإزالة التعديات فخلال 5 أشهر تم إزالة 3120 حالة تعدى بناء وزراعة بمساحة 150 فدانا و20 قيراط زراعة ومسطحات على مساحة 84320م٢ وتحرير 1410 محاضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.. حيث يشدد الهجان على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ونهر النيل.

معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

حققت محافظة القليوبية معدلات تنفيذ مرتفعة فى مشروعات حياة كريمة حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بشبين القناطر بإجمالى 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بجملة 770 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه.. وحصدت القليوبية المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى نسب تنفيذ المشروع وصلت إلى 88.69%.