مع اقتراب أعياد الربيع.. زهور المشمش تغطى الأشجار بقرية العمار بالقليوبية (صور)

غطت زهور المشمش الأرض والأشجار بقرية العمار، في مركز طوخ بمحافظة القليوبية التي تشتهر بهذا المحصول مما جعل صورة الأرض تبدو وكأنها لوحه فنية مع اقتراب حلول اعياد الربيع.

أعياد الربيع بالعمار

وأعرب أهالي العمار عن سعادتهم بقدوم محصول الربيع حيث سيقضون شم النسيم بين زهور المشمش الرائعة.

ورصدت فيتو جمال الطبيعية في 10 صور كالتالي:

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو

زهور المشمش تزين الربيع بالقليوبية، فيتو





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