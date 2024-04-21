استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة بمحافظة الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق حملة نظافة بكافة الشوارع الرئيسية والجانبية ورفع تراكمات القمامة من الشوارع حفاظًا على البيئة وابراز الصورة الجمالية والحضارية.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حـــمـــلـــة لرش الـــرزاز باستخدام جهاز التيفا للــقـــضـــاء على يـــرقـــات الـــبـــعـــوض والـــذبـــاب بمنطقه كفر العرب ومستشفى السعديين والشوارع الفرعية لخلق جو بيئي صحي ونقي حرصًا على للصحة العامة للمواطنين.

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تنفيذ تعليمات الدكتور المحافظ

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

رئاسة مدينة القنايات

وفي مدينة القنايات تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدًا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة كما تابع رئيس حي أول الزقازيق انتظام سير العمل بالحملة الميكانيكية وخطوط سير تشغيل السائقين ومتابعه توافر المواد البترولية لمعدات الحمله الميكانيكية لحى أول من أجل رفع كفائه الحمله الميكانيكية.

إنارة حى أول الزقازيق

ويواصل قسم الإنارة بحي ثان الزقازيق أعمال صيانة كشافات الإنارة العمومية بشوارع الحي لرفع كفاءة الإنارة وتغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها، حفاظا على سلامة المواطنين والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظًا على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة والانارة ورفع الاشغالات بالطريق العام ديرب نجم - الزقازيق واتخاذ كافة اجراءات ترشيد الكهرباء، كما قام قسم الاشغالات برفع كافة اشكال التعديات المخالفة بالشارع وتفرقة اي باعة جائلين وتحقيق الانضباط خاصة بمحيط مسجد النصر وشارع النصر وشارع ٢٣ يوليو وفك الاختناقات المرورية.

رئاسة مركز الحسينية وفاقوس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع الأتربة وغسل البلدورات والأرصفة ورش الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مركز فاقوس تم رش الحشرات الطائرة والذباب البالغ بشوارع متفرقة بالمدينة وكذلك بالحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة لاستخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة ومنها ( سعد زغلول - بورسعيد - جمال عبد الناصر - كفر الحوت ) وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز، وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة، بالإضافة لأعمال رش المصارف بنطاق المركز ومنها (مصرف نعمان) حفاظًا على بيئة صحية نظيفة.