الجيزة تستجيب لشكاوى سكان شارع حسين مهران ومتفرعاته وترفع الإشغالات

أوضحت محافظة الجيزة أنها تلقت شكاوى مواطني شارع حسين مهران بحي المنيرة الغربية ومتفرعاته علي موقع التواصل الاجتماعي من وجود إشغالات وتعديات للمحال والمنشآت التجارية والباعة بالشارع تعيق حركة سير المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي المنيرة الغربية بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين والتعامل معها وعدم السماح بوجود أي تعديات على الطريق العام.

وشنت المحافظة حملة مكبرة بالشارع اسفرت عن رفع كافة التعديات والإشغالات بالشارع بالاضافة إلى تحرير محاضر تالف لطبقة الرصف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وشملت جهود محافظة الجيزة تنظيم حملات نظافة لتحسين كفاءة منظومة النظافة.

وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية لحالة الشارع على مدار اليوم للوقوف على الحالة العامة وعدم السماح بعودة الإشغالات.

أخبار محافظة الجيزة

وفي سياق متصل أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس وذلك في اطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدي التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

وجاء قرار محافظ الجيزة بناءا على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف علي سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسئولي حماية الأراضي بالبراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر وبالإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية وذلك بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها على الفور.

وأصدر المحافظ قرارا بمجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.

وقد شدد محافظ الجيزة على تحقيق الإنضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية في اطار تكليفات الدولة الصادرة في ذلك الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية.