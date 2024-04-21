محافظ الجيزة يجازي نواب رئيس مركز أوسيم ومدراء الإشغالات بعد رصد مخالفات بناء

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس، وذلك في إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

حالات البناء المخالف في محافظة الجيزة

وجاء قرار محافظ الجيزة بناءا على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف على سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسئولي حماية الأراضي بالبراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر وبالإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية، وذلك بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها علي الفور.

وأصدر المحافظ قرارا بمجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.

التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في الجيزة

وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في إطار تكليفات الدولة الصادرة في ذلك الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.

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