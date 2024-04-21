الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية أعلى دائري ميدان لبنان (صور)

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بمواد غذائية،فيتو

شهد الطريق الدائرى، قبل قليل، انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بمواد غذائية أعلى الطريق الدائري بميدان لبنان، مما تسبب فى زحام مرورى.

 

انقلاب سيارة نقل مقطورة

تلقت غرفة عمليات المرور الجيزة بلاغًا يفيد بوجود كثافات مرورية وانقلاب سيارة محملة بمواد غذائية اعلى الطريق الدائرى بمنطقة منزل ميدان لبنان، وعلى الفور انتقل رجال المرور مدعومين بأوناش الى مكان الواقعة لسحب الكثافات المرورية وتيسير حركة السيارات وأزالة آثار الحادث.

Advertisements

 

وكان فى وقت سابق اليوم الأحد،أصيب 4 أشخاص أثر حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق الفيوم الصحراوى، صباح اليوم الأحد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق الفيوم الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

وبالفحص والمعاينة تبين ؛ وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق الفيوم  بالقرب من منطقة حدائق الاهرام  وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي الإسعافات اللازمة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

انقلاب سيارة نقل مقطورة زحام مروري غرفة عمليات المرور اعلي الطريق الدائري

مواد متعلقة

بـ12 محافظة، سيارات السجل المدني المتنقل تستخرج 21 ألف وثيقة مميكنة (صور)

ضبط 7 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في المنوفية والجيزة

مقتل عامل وإصابة آخر بوابلا من الرصاص في مشاجرة بقنا

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 20 مليون جنيه في المحافظات

تحرير 1388 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

خريطة منافذ استخراج جوازات السفر vip من المولات التجارية

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية بشارعي رمسيس وفيصل وكورنيش النيل

ضبط 47 متهمًا بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و350 تاجر مخدرات

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

زغلول صيام يكتب: اعيدوا لمهنة الصحافة والإعلام وقارها قبل فوات الآوان!!

ساويرس يستجيب للاقتراح، عرض الصوت والضوء مجانًا للأيتام والطلبة والفقراء

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية