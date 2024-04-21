انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية أعلى دائري ميدان لبنان (صور)

شهد الطريق الدائرى، قبل قليل، انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بمواد غذائية أعلى الطريق الدائري بميدان لبنان، مما تسبب فى زحام مرورى.

انقلاب سيارة نقل مقطورة

تلقت غرفة عمليات المرور الجيزة بلاغًا يفيد بوجود كثافات مرورية وانقلاب سيارة محملة بمواد غذائية اعلى الطريق الدائرى بمنطقة منزل ميدان لبنان، وعلى الفور انتقل رجال المرور مدعومين بأوناش الى مكان الواقعة لسحب الكثافات المرورية وتيسير حركة السيارات وأزالة آثار الحادث.

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وكان فى وقت سابق اليوم الأحد،أصيب 4 أشخاص أثر حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق الفيوم الصحراوى، صباح اليوم الأحد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق الفيوم الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان الحادث.

وبالفحص والمعاينة تبين ؛ وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق الفيوم بالقرب من منطقة حدائق الاهرام وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي الإسعافات اللازمة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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