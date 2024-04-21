وكيل تعليم الأقصر يشهد تقييم مسابقة "المعلمة الفعالة" للعام الدراسي 2023

شهد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تقييم مسابقة المعلمة الفعالة برياض الأطفال للعام 2023 والواردة من الإدارة العامة لرياض الأطفال بالوزارة، بعنوان "دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال".

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

رفع وتحسين جودة العملية التعليمية

تأتي فعاليات المسابقة تماشيًا مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة في رفع وتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمنظومة رياض الأطفال وإكساب الأطفال مجموعة من المهارات الحياتية في ظل الاهتمام بقضايا المجتمع المختلفة.

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حضر التقييم صفوت جارح وكيل المديرية، هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

البرنامج التدريبي لميسري وحدة تيسير الإنتقال إلى سوق العمل

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر البرنامج التدريبي لميسري مكون التوظيف وجمع معلومات سوق العمل، والمقام بمدرسة الاقصر الثانوية الفندقية.

تقيم التدريب وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بقيادة محمد مصطفى حميد مدير الوحدة، بالتعاون مع مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بحضور محمد هنداوي مدير المشروع في الأقصر.

وعلى هامش الزيارة برفقة هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية تفقد خالد الأنشطة العملية التي يمارسها طلاب قسم "فني مضيف" في المطعم، وطلاب قسم "فني طاهي" في المطبخ، وأكد خالد على أهمية الممارسة العلمية لما يدرسه الطلاب نظريًا، وأن هذا من أقوى ما يميز منهجية الجدارات.

افتتاح المعرض التعليمي بمدرسة السلام

افتتح الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر المعرض التعليمي الذي أقامته مدرسة السلامة الخاصة عربي بمقر المدرسة.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور كلًا من صفوت جارح وكيل المديرية، هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وسماح فتحي موجه عام رياض الأطفال.

اشتمل المعرض على عدة أنشطة قام الطلاب بتفيذها عمليًا تطبيقًا لما تعلموه على المدار العام الدراسي سواء في المواد الدراسية أو الأنشطة.

أشاد خالد بمستوى أداء الطلاب والتلاميذ خلال تفقده لحجرات الأنشطة المختلفة والتي تنوعت ما بين أنشطة للغتين العربية والإنجليزية، أنشطة العلوم والرياضيات، وأنشطة الموسيقى والمسرح.