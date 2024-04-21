الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

ما هو الاختبار الدولي TOFAS للصفوف من الرابع الابتدائي للثاني الثانوي؟

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

 يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن تفاصيل الاختبار الدولي TOFAS.

الاختبار الدولي TOFAS

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها نوضح في السطور التالية نوضح ماهو الاختبار الدولي TOFAS. 

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TOFAS

و‏TOFAS هو اختبار دولي لقياس القدرة الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة والتركيز في هذا الاختبار على الرياضيات. 

ويعد هذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي. 

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الاختبار الدولي

وشارك في  الاختبار الدولي TOFAS العام الماضي أكثر من ٣٠٠٠ طالب مصري في الاختبار الدولي TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

امتحانات نهاية العام 

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسؤولية وضع جداول الامتحانات وإعلانها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية

وأكدت الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما شددت على عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفق الجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

 

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