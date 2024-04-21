الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

آخر إحصاء، توريد 15 ألف طن قمح للصوامع والشون بالوادي الجديد (صور)

توريد القمح بالوادي
توريد القمح بالوادي الجديد، ڤيتو

 أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توريد 14 ألفا و909 أطنان قمح إلى صوامع وشون المحافظة حتى الآن.


وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل الزراعة بالوادي الجديد، انتظام حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردب للفدان.

متابعة لحظية لتوريد القمح
وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، مؤكدا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها.

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استمرار أعمال حصاد القمح 

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل حصاد محصول القمح للعام الجاري، وذلك على مستوى المزارع التي تروي بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وأراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات وغرب الموهوب والفرافرة وجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية، وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات المنزرعة بالقمح حيث بلغت المساحة حوالي 192 ألفا و277 فدان قمح.

 من جانبه أكد المهندس أيمن صلاح وهبة، ممثل هيئة سلامة الغذاء بالوادي الجديد ومشرف استلام المحصول بصومعة شرق العوينات، أنه يجري استلام المحصول من الموردين بالصومعة يوميا تحت إشراف لجنة مشكلة من التموين وسلامة الغذاء ومدير صومعة شرق العوينات المهندس أحمد أنور وعضو مديرية التموين المهندس إسلام حلمي جبالي لضمان سلامة القمح خلال عملية الاستلام والتخزين بالصومعة.

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حصاد محصول القمح محافظة الوادى الجديد منطقة شرق العوينات محصول القمح صومعة شرق العوينات

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