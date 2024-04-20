استعدادًا لامتحانات نهاية العام، وكيل التعليم بالوادي الجديد يلتقي مديري الإدارات

التقى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية وإدارات شئون الطلبة والأمن والمكتب الفنى والعلاقات العامة، وذلك فى إطار الاستعداد والتجهيز لإجراء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى والمقرر لها مايو المقبل.

وخلال اللقاء أكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، على المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للتجهيز والاستعداد للامتحانات وضرورة مراجعة أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم العمل على توفير الحل المناسب لها على الفور من أجل مرور الامتحانات بكل انضباط ودقة.

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وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات على مدار اليوم وإرسال تقارير يومية من كل إدارة بسير أعمال الامتحانات، وكذا التأكيد على الموجه المقيم في كل مدرسة في فترة الامتحانات بالتواجد فى المواعيد المحددة وحتى انتهاء زمن الامتحان، ومتابعة سير اللجان والتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها ويمنع منعا باتا دخول أي زائر للمدرسة أثناء انعقادها، لافتًا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية على الدوام.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أطلقت القوافل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية بالاستعانة بصفوة من المعلمين والخبراء المختصين بكافة المواد التعليمية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتنفيذ مراجعات نهائية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وخاصة بالمناطق النائية؛ تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب النقل للمرحلة الثانوية ( العامة، الفني التجاري، الزراعي، الصناعي)، وطلاب النقل للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية، وجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية.

استعدادات إدارة الخارجة التعليمية

وعقد وصفي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023، بحضور محمد ابو الطاهر وكيل الادارة، ومديري المدارس ومديري المراحل التعليمية المختلفة ومدير إدارة الخدمات التربوية، والتوجيه الفني والمتابعة والأمن والعلاقات العامة وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد وصفي حسن مدير عام الإدارة، في بيان له اليوم الجمعة، على أهمية هذه المرحلة وحساسيتها، وشدد على ضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية فلا مجال للتهاون، وضرورة الاعتناء بتجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها بداية من باب اللجنة وسورها، مرورًا بالفناء والسلم ودورات المياه، وانتهاءً بالفصول الدراسية.

واستعرض مدير عام الإدارة التعليمية، أهم التعليمات والإجراءات التي من شأنها ضبط سير الامتحانات، حيث وجه بضرورة إلتزام الموجهين واضعي الأسئلة بكافة ضوابط ورقة الامتحان، والتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص، وسلامة ورقة الامتحان وجودتها من حيث الطباعة، كما شدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، والتعامل بحزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

وأكد مدير إدارة الخارجة التعليمية، على عدد من النقاط، من أهمها، تطبيق لائحة الموانع داخل المدارس، منع استخدام المحمول داخل اللجان للطلاب والمعلمين.