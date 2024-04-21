الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 21 أبريل 2024

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية ، ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية ببداية حركة تداولات صباح اليوم الاحد الموافق 21 أبريل 2024، لترتفع مؤشرات EGX  وتتلون بالأخضر لجلسة اليوم، ليتخطى المؤشر الرئيسى المستوى 28824.51 ألف نقطة نتيجة عمليات التصحيح بالمحافظ الاستثمارية.

حركة تداولات اليوم 

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.74 % عند مستوى 28824.51 نقطة
  • ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50 % عند مستوى 6601.99نقاط.
  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67 % عند مستوى 9412.33نقطة.

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة ايجابية؛ حيث شهد المؤشر ارتفاعا عند المستوى 28824.51 بعد محاولة ناجحة لاختراق  لمستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 28000 نقطة، وهو المستوى الذي تم تخطيه ليؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 30000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر.

Advertisements

(ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.74 % عند مستوى 28824.51 نقطة)

مؤشرات، فيتو 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

على الرسم البياني اليومي افتتح  المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة إيجابية، حيث شهد المؤشر ارتفاعا عند المستوى 6601.99 بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد لحالي وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 7330 و7600 و8000 نقطة من منظور قصير الآجل ليبقى الاتجاه الصاعد قائمًا طالما ظل التداول أعلى القاع المتكون عند 6500 نقطة.

وأصبح مستوى إيقاف الخسائر للاتجاه الصاعد الحالي حيث أن كسر هذا المستوى لأسفل سيلغي الاتجاه الصاعد وسيؤهله إلى الانخفاض قرب المستويات التالية عند 5930 و5533 و5273 نقطة. 

(ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50 % عند مستوى 6601.99 نقاط.)

مؤشرات، فيتو 

 

عودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو  2024

وأكد خبراء سوق المال لــ “ فيتو ” أن سوق الأوراق المالية سيشهد ارتفاعًا وعودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو وبداية يونيو المقبل، حيث يستطيع المستثمر أن يحصد المكاسب ويجنى الأرباح خلال حركة التعاملات في سوق الأوراق المالية ومن ثم سيكون المستهدف لــ EGX30  هو المستوى 35000 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حركة تداولات اليوم ايجى اكس 30 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 EGX30 EGX70 تداولات فيتو التحليل الفني للمؤشر الرئيسي

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 21 أبريل 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 18 أبريل 2024

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

زغلول صيام يكتب: اعيدوا لمهنة الصحافة والإعلام وقارها قبل فوات الآوان!!

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

نجل شقيق صلاح السعدني يغيب عن عزائه اليوم، ما السبب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية