جيش الاحتلال يكشف هوية المصاب بحادثة انفجار علم فلسطين

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن هوية الشخص الذي تعرض لانفجار صباح اليوم.

جندي في صفوف قوات الاحتياط الإسرائيلية

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" إن الشخص هو جندي احتياط كان في إجازة وأصيب نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة على علم فلسطين قرب المغير شرق رام الله".

وهرعت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وبدأت عمليات البحث عن المشتبه بهم في المنطقة.

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An Israeli civilian is lightly injured as a result of an improvised explosive device near the West Bank settlement of Kohav HaShahar, medics say. The man was trying to remove a Palestinian flag on the side of the Route 458 highway when it exploded, footage shows. pic.twitter.com/YMgyNbVfby — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 21, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ مستوطن إسرائيلي حاول إزالة علم فلسطين كان على جانب الطريق، وبشكل مفاجأ انفجرت به عبوة ناسفة في منطقة مستوطنة كوخاف هشاحر في وسط الضفة الغربية.

مستوطن إسرائيلي يحاول إزالة العلم الفلسطيني

وأكدت تقارير إعلامية أن المستوطن أصيب بجروح جراء الانفجار الذي وقع أثناء محاولة إزالة العلم الفلسطيني، ووصلت فرق "نجمة داود الحمراء" وقوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث الذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق.

وقالت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة "إنقاذ بلا حدود" إن الرجل تلقى العلاج في مكان الحادث بعد تعرضه لإصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.