الأحد 21 أبريل 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يكشف هوية المصاب بحادثة انفجار علم فلسطين

انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة في مستوطن، فيتو

 العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن هوية الشخص الذي تعرض لانفجار صباح اليوم.

 

جندي في صفوف قوات الاحتياط الإسرائيلية 

 وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" إن الشخص هو جندي احتياط كان في إجازة وأصيب نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة على علم فلسطين قرب المغير شرق رام الله".

 

وهرعت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وبدأت عمليات البحث عن المشتبه بهم في المنطقة.

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 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ مستوطن إسرائيلي حاول إزالة علم فلسطين كان على جانب الطريق، وبشكل مفاجأ انفجرت به عبوة ناسفة  في منطقة مستوطنة كوخاف هشاحر في وسط الضفة الغربية.

 

مستوطن إسرائيلي يحاول إزالة العلم الفلسطيني 

 وأكدت تقارير إعلامية أن المستوطن أصيب بجروح جراء الانفجار الذي وقع أثناء محاولة إزالة العلم الفلسطيني،  ووصلت فرق "نجمة داود الحمراء" وقوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث الذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق.

وقالت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة "إنقاذ بلا حدود" إن الرجل تلقى العلاج في مكان الحادث بعد تعرضه لإصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.

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العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي رام الله

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