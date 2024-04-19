مجموعة قراصنة تهدد بنشر معلومات عن جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية في تقرير لها، أن مجموعة القراصنة "أنونيموس" وعدت بنشر وثائق من قاعدة بيانات الجيش الإسرائيلي.

تسريب معلومات عن جيش الاحتلال

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية: أن مجموعة القراصنة "أنونيموس" ذكرت في بيانا اليوم الجمعة إنها اخترقت قاعدة بيانات للجيش الإسرائيلي، ومن المفترض أن تكشف عن وثائق عسكرية".

وذكر القراصنة أن لديهم أكثر من 20 جيجابايت من البيانات، بينها أكثر من 233 ألف وثيقة. كما يظهر في الفيديو المصاحب للبيان مقاطع من عرض تقديمي تحمل شعارات دائرة الأركان العامة الإسرائيلية.

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مجموعة القراصنة أنونيموس

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه من غير المعروف مدى صحة الوثائق المعروضة.ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن احتمال تسرب المعلومات متدن.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد تحدثت الشهر الماضي عن نشر مجموعة "أنونيموس" منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي فيها أن قراصنتها نجحوا في سرقة وثائق من المفاعل النووي في ديمونة ومحو بعض المعلومات الموجودة على أنظمة الحاسوب التي اخترقوها.

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