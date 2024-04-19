الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مجموعة قراصنة تهدد بنشر معلومات عن جيش الاحتلال الإسرائيلي

قراصنة، فيتو
قراصنة، فيتو

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية في تقرير لها، أن مجموعة القراصنة "أنونيموس" وعدت بنشر وثائق من قاعدة بيانات الجيش الإسرائيلي.

تسريب معلومات عن جيش الاحتلال 

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية: أن مجموعة القراصنة "أنونيموس"  ذكرت في بيانا اليوم الجمعة إنها اخترقت قاعدة بيانات للجيش الإسرائيلي، ومن المفترض أن تكشف عن وثائق عسكرية".

 

وذكر القراصنة أن لديهم أكثر من 20 جيجابايت من البيانات، بينها أكثر من 233 ألف وثيقة. كما يظهر في الفيديو المصاحب للبيان مقاطع من عرض تقديمي تحمل شعارات دائرة الأركان العامة الإسرائيلية.

Advertisements

مجموعة القراصنة أنونيموس

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه من غير المعروف مدى صحة الوثائق المعروضة.ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن احتمال تسرب المعلومات متدن.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد تحدثت الشهر الماضي عن نشر مجموعة "أنونيموس" منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي فيها أن قراصنتها نجحوا في سرقة وثائق من المفاعل النووي في ديمونة ومحو بعض المعلومات الموجودة على أنظمة الحاسوب التي اخترقوها.

txt

الضوء الأخضر لاجتياح رفح يشغل بال العالم، والخبراء: حجم جيش الاحتلال بغزة لا يسمح

txt

جيش الاحتلال يعلن تصفية مسؤول التحقيقات بجهاز الأمن الداخلي التابع لحماس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجيش الإسرائيلي القراصنة مجموعة القراصنة أنونيموس جيش الاحتلال

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني

محلل سياسي: دلائل نتائج الضربة الإيرانية تكشف حقيقة قوة الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط 99% من 300 صاروخ ومسيرة أطلقتها إيران، ونتنياهو: سننتصر

الأكثر قراءة

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

الصور الأولى من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الطلاق، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 237 من سورة البقرة (فيديو)

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية