انفجار عبوة ناسفة في مستوطن إسرائيلي حاول إزالة علم فلسطين (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ مستوطن إسرائيلي حاول إزالة علم فلسطين كان على جانب الطريق، وبشكل مفاجأ انفجرت به عبوة ناسفة في منطقة مستوطنة كوخاف هشاحر في وسط الضفة الغربية.
مستوطن إسرائيلي يحاول إزالة العلم الفلسطيني
وأكدت تقارير إعلامية أن المستوطن أصيب بجروح جراء الانفجار الذي وقع أثناء محاولة إزالة العلم الفلسطيني، ووصلت فرق "نجمة داود الحمراء" وقوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث الذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق.
وقالت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة "إنقاذ بلا حدود" إن الرجل تلقى العلاج في مكان الحادث بعد تعرضه لإصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.
والأسبوع الماضي، كشفت تقارير إعلامية، أن مسؤولين في هيئة الإسعاف الإسرائيلية أكدوا إصابة مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
حادث إطلاق نار في قلقيلية
من جانبه قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حافلة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وأكد أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
خسائر جيش الاحتلال في غزة
وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،عن مقتل 4 جنود بينهم ضابط برتبة نقيب خلال معارك جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.ومن بين القتلى النقيب إيدو باروخ من وحدة إيجوز، ويبلغ من العمر 21 عامًا.
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