السبت 20 أبريل 2024
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حوادث

ضبط عريس أطلق النيران ابتهاجًا بحفل زفافه في الفيوم

ضبط عريس أطلق النيران
ضبط عريس أطلق النيران ابتهاجًا بحفل زفافه فى الفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عريس أطلق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بحفل عرسه بمحافظة الفيوم.

 

ضبط عريس أطلق النيران ابتهاجًا بحفل زفافه في الفيوم 

 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري "بندقية خرطوش" ابتهاجًا بحفل عرسه بالفيوم.

 

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وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط عامل مقيم  بالفيوم، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم "بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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