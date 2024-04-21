792 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ

صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، على 31 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.



792 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي مدينة شرم الشيخ



جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وبذلك يصبح عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى اليوم 792 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء.

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ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.